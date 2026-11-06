Incidente mortale a Castelnuovo, chi è la vittima: lascia il marito e due figlie

Una strada pericolosa, come sottolineato dai tanti commenti intorno all’incidente, che stavolta è stata fatale, dopo un frontale violento, alla 63enne .

La donna lavorava in uno studio di commercialisti della zona. Lascia il marito, notissimo in zona e consulente amministrativo esterno della Fidelity Tours (e non autista come indicato in un primo momento), e due figlie grandi.