La tragedia|
Incidente mortale a Castelnuovo, chi è la vittima: lascia il marito e due figlie
Monica Rapaioli lavorava per uno studio di commercialisti, il coniuge è un conosciutissimo autista della Fidelity Tours. Famiglia nel dramma
Si chiama Monica Rapaioli la vittima nel tragico incidente di oggi (6 novembre) ad Acquabona, sulla Ssr 445 a Castelnuovo Garfagnana.
Una strada pericolosa, come sottolineato dai tanti commenti intorno all’incidente, che stavolta è stata fatale, dopo un frontale violento, alla 63enne.
La donna lavorava in uno studio di commercialisti della zona. Lascia il marito, notissimo in zona e consulente amministrativo esterno della Fidelity Tours (e non autista come indicato in un primo momento), e due figlie grandi.
Grande il cordoglio in tutta la comunità di Castelnuovo e soprattutto la rabbia per le condizioni di una strada molto frequentata quanto, visti i tanti incidenti più o meno seri, molto pericolosa, anche a causa dell’alta velocità con cui viene percorsa.