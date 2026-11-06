Incidente frontale a Castelnuovo, morta una donna

Allertato anche l’elisoccorso Pegaso
Lo scontro è stato così forte, che per una persona, una donna di 63 anni, non c’è stato niente da fare: è morta nonostante il rapido intervento del personale sanitario, che ha anche allertato l’elisoccorso Pegaso.
L‘incidente frontale tra due automobili è avvenuto attorno alle 13 di oggi 6 novembre, in località Acqua Bona, nel comune di Castelnuovo Garfagnana. Sono due le persone soccorse, per una delle quali però, alla fine, è stato necessario constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. Incolume l’altro automobilista.
La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario a soccorsi e rilievi.
(notizia in aggiornamento)