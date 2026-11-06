Motociclista ferito nello scontro contro un’auto a San Cassiano a Vico: risarcimento extra in appello

La Corte di Appello di Firenze (Sezione Quarta Civile) ha ridefinito la controversia relativa al risarcimento danni per un incidente stradale avvenuto a Lucca nel marzo del 2022, che aveva visto un motociclista rimanere gravemente ferito a seguito dello scontro con un’automobile che non aveva rispettato lo stop all’incrocio tra via dei Tognetti e via dell’Acquacalda a San Cassiano a Vico.

In seguito al sinistro, il motociclista aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti del 12% ed era stato costretto a un lungo periodo di ricovero e cure ortopediche. Il tribunale di Lucca, in primo grado, aveva quantificato il danno complessivo e, applicando la devalutazione e sottraendo gli acconti già versati dalla compagnia assicurativa (pari a 39.500 euro totali), aveva condannato l’assicurazione e la conducente in solido al pagamento del solo residuo di 1.058 euro, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Il danneggiato ha impugnato la decisione contestando diversi aspetti del calcolo del danno e della regolamentazione delle spese.

La Corte d’Appello ha rigettato le doglianze relative all’età del danneggiato utilizzata nelle tabelle milanesi e quelle sulla devalutazione delle spese mediche. Ha inoltre respinto la richiesta di applicazione del saggio di interessi maggiorato previsto per le transazioni commerciali (articolo 1284 comma 4 del codice civile), confermando che per i crediti risarcitori da fatto illecito (obbligazioni di valore) si applicano gli ordinarî interessi compensativi legali per evitare ingiustificate locupletazioni.

I giudici di secondo grado hanno invece accolto la contestazione sul mancato riconoscimento dell’Iva sulla somma concordata per la riparazione del motociclo, portando la voce per danno patrimoniale da 4.100 a 5.002 euro.

Ricalcolando l’ammontare complessivo del credito risarcitorio e applicando la corretta detrazione progressiva degli acconti versati dalla compagnia assicurativa nel giugno e nel novembre del 2022, la Corte d’Appello ha rideterminato la somma residua dovuta al motociclista.

La Corte ha condannato in solido la conducente e la compagnia di assicurazioni a versare al danneggiato la somma residua di 6.239,76 euro, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.