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Presentato il nuovo calendario dei carabinieri: la fotografia prende il posto dell’illustrazione
In Cortile degli Svizzeri le parole del comandante provinciale, colonnello Michele Lastella: “La nostra missione è quella della prossimità”
Lo storico calendario dell’arma dei carabinieri quest’anno cambia modalità e passa dalle illustrazioni alla fotografia, per avvicinare le nuove generazioni alle attività svolte e celebrare la loro presenza quotidiana al servizio della collettività.
Questa mattina (6 novembre) la presentazione ufficiale in Cortile degli Svizzeri da parte del comandante provinciale Michele Lastella e dei vertici provinciali dell’Arma.
Con il calendario l’obiettivo è di informare i cittadini delle attività e dei servizi, dimostrando una volta di più la vicinanza dell’Arma al territorio. La fotografia, realizzata dal fotografo Franco Cappellari, si è dimostrata lo strumento migliore per raccontare una presenza fatta di attenzione, ascolto e responsabilità. Volti, gesti e incontri restituiscono la dimensione umana e professionale di un’Istituzione che, da oltre due secoli, rappresenta un punto di riferimento per la collettività. Proteggere significa, anzitutto, osservare, comprendere le esigenze del territorio, prevenire i rischi ed essere pronti a intervenire.
Il calendario come occasione di comunicazione con importanti firme, come quella del giornalista Aldo Cazzullo che approfondisce il servizio motociclistico nel mese di gennaio, o di Bruno Vesta e Ferruccio de Bortoli che conducono il lettore alla scoperta delle diverse articolazioni dell’Arma: dai reparti territoriali alle unità specialistiche, dal Servizio Navale a quello Aereo, dai Carabinieri Forestali alle Unità Cinofile, fino ai Corazzieri e ai Comandanti di Stazione.
Il mese di febbraio affronta le organizzazioni territoriali con le sue stazioni su tutto il territorio nazionale. In questo senso a Lucca sono 33, si arriva da Lucca fino a Gramolazzo. A marzo, ad esempio, si parla servizio navale, costituito già dal 1953. Ad aprile abbiamo il Gis, costituito nel 1978, che viene utilizzato per la liberazione di ostaggi, per le attività antiterrorismo e per operazioni ad alto rischio, anche in ambito internazionale. A maggio si fa riferimento alla figura del carabiniere, all’attività di polizia giudiziaria e agli interventi operativi più delicati, quando occorre intervenire dove ci sono persone all’interno, con tutta una serie di rischi. A giugno si richiama la figura dei corazzieri, che da sempre si occupano della sicurezza e della rappresentanza del presidente della Repubblica. A luglio delle attività dei cinofili per servizi antidroga, antiterrorismo e di ordine pubblico. Ad agosto si fa riferimento al servizio aereo, quindi agli elicotteri, impiegati nei servizi di ordine pubblico più particolari, ma anche in caso di calamità naturali e per il controllo del territorio durante eventi sportivi.
Settembre è dedicato ai carabinieri forestali con le specialità che riguardano biodiversità, tutela dell’ambiente e presidio dei siti archeologici. Ottobre è dei reparti speciali come quello a tutela del patrimonio culturale, una sezione molto richiesta anche all’estero in particolare nell’area mediorientale. “È successo anche recentemente – dice il colonello Lastella – quando siamo stati inviati, a causa dei conflitti internazionali, a tutelare quel patrimonio culturale che è patrimonio dell’umanità intera”.
Poi c’è la specialità del carabiniere a cavallo. “Il nostro carosello, in occasione della Festa dell’Arma, rappresenta un po’ la nostra istituzione. Ricordiamo la famosa carica di Pastrengo, episodio importantissimo delle guerre d’indipendenza, che celebriamo ogni anno”.
Infine, a dicembre, si fa riferimento al comandante di stazione, che è la figura cardine: per l’intera popolazione e che anche nel più piccolo comune è un punto di riferimento.
“Si è voluto dare concretezza al lavoro che svolgiamo attraverso queste immagini – spiega il colonnello – proprio per avvicinare i più giovani all’Arma e, perché no, magari anche per dare un impulso all’arruolamento. Vogliamo far conoscere l’attività che facciamo ogni giorno. Non vogliamo essere protagonisti, assolutamente no: vogliamo dare al cittadino qualcosa di concreto e visibile, fargli vedere quello che facciamo quotidianamente, sia con le pattuglie delle stazioni, che è la parte più facile da vedere, sia attraverso i nostri reparti speciali. Vogliamo essere sempre a contatto con la cittadinanza, perché la missione dell’Arma è sempre stata quella della prossimità: il cittadino deve sapere di potersi rivolgere a noi in ogni situazione. È un messaggio rivolto ai giovani, ma anche all’intera cittadinanza”.
“Oltre alla nostra attività di contrasto e prevenzione dei reati, sono state fatte molte iniziative: tanti incontri con la cittadinanza, per esempio sulla prevenzione delle truffe, soprattutto agli anziani. Vi anticipo che il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, faremo un incontro, di cui stiamo definendo il luogo, in cui verranno esposte le tavole che il liceo artistico sta realizzando sul tema, a seguito di incontri che abbiamo tenuto con gli istituti scolastici. Questo esula un attimo dal contesto, ma è un modo per far sentire vicino il singolo cittadino. La sicurezza deve essere fatta di concretezza: un servizio che viene svolto e il cui obiettivo è garantire la maggior sicurezza possibile alla cittadinanza. Attraverso le immagini di quest’anno vogliamo dare visibilità a quello che viene fatto: questo è il tema del calendario”.