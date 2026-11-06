Presentato il nuovo calendario dei carabinieri: la fotografia prende il posto dell’illustrazione

Lo storico calendario dell’arma dei carabinieri quest’anno cambia modalità e passa dalle illustrazioni alla fotografia, per avvicinare le nuove generazioni alle attività svolte e celebrare la loro presenza quotidiana al servizio della collettività.

Questa mattina (6 novembre) la presentazione ufficiale in Cortile degli Svizzeri da parte del comandante provinciale Michele Lastella e dei vertici provinciali dell’Arma.

Con il calendario l’obiettivo è di informare i cittadini delle attività e dei servizi, dimostrando una volta di più la vicinanza dell’Arma al territorio. La fotografia, realizzata dal fotografo Franco Cappellari, si è dimostrata lo strumento migliore per raccontare una presenza fatta di attenzione, ascolto e responsabilità. Volti, gesti e incontri restituiscono la dimensione umana e professionale di un’Istituzione che, da oltre due secoli, rappresenta un punto di riferimento per la collettività. Proteggere significa, anzitutto, osservare, comprendere le esigenze del territorio, prevenire i rischi ed essere pronti a intervenire.

Il calendario come occasione di comunicazione con importanti firme, come quella del giornalista Aldo Cazzullo che approfondisce il servizio motociclistico nel mese di gennaio, o di Bruno Vesta e Ferruccio de Bortoli che conducono il lettore alla scoperta delle diverse articolazioni dell’Arma: dai reparti territoriali alle unità specialistiche, dal Servizio Navale a quello Aereo, dai Carabinieri Forestali alle Unità Cinofile, fino ai Corazzieri e ai Comandanti di Stazione.

Il mese di febbraio affronta le organizzazioni territoriali con le sue stazioni su tutto il territorio nazionale. In questo senso a Lucca sono 33, si arriva da Lucca fino a Gramolazzo. A marzo, ad esempio, si parla servizio navale, costituito già dal 1953. Ad aprile abbiamo il Gis, costituito nel 1978, che viene utilizzato per la liberazione di ostaggi, per le attività antiterrorismo e per operazioni ad alto rischio, anche in ambito internazionale. A maggio si fa riferimento alla figura del carabiniere, all’attività di polizia giudiziaria e agli interventi operativi più delicati, quando occorre intervenire dove ci sono persone all’interno, con tutta una serie di rischi. A giugno si richiama la figura dei corazzieri, che da sempre si occupano della sicurezza e della rappresentanza del presidente della Repubblica. A luglio delle attività dei cinofili per servizi antidroga, antiterrorismo e di ordine pubblico. Ad agosto si fa riferimento al servizio aereo, quindi agli elicotteri, impiegati nei servizi di ordine pubblico più particolari, ma anche in caso di calamità naturali e per il controllo del territorio durante eventi sportivi.

Settembre è dedicato ai carabinieri forestali con le specialità che riguardano biodiversità, tutela dell’ambiente e presidio dei siti archeologici. Ottobre è dei reparti speciali come quello a tutela del patrimonio culturale, una sezione molto richiesta anche all’estero in particolare nell’area mediorientale. “È successo anche recentemente – dice il colonello Lastella – quando siamo stati inviati, a causa dei conflitti internazionali, a tutelare quel patrimonio culturale che è patrimonio dell’umanità intera”.

Poi c’è la specialità del carabiniere a cavallo. “Il nostro carosello, in occasione della Festa dell’Arma, rappresenta un po’ la nostra istituzione. Ricordiamo la famosa carica di Pastrengo, episodio importantissimo delle guerre d’indipendenza, che celebriamo ogni anno”.

Infine, a dicembre, si fa riferimento al comandante di stazione, che è la figura cardine: per l’intera popolazione e che anche nel più piccolo comune è un punto di riferimento.

“Si è voluto dare concretezza al lavoro che svolgiamo attraverso queste immagini – spiega il colonnello – proprio per avvicinare i più giovani all’Arma e, perché no, magari anche per dare un impulso all’arruolamento. Vogliamo far conoscere l’attività che facciamo ogni giorno. Non vogliamo essere protagonisti, assolutamente no: vogliamo dare al cittadino qualcosa di concreto e visibile, fargli vedere quello che facciamo quotidianamente, sia con le pattuglie delle stazioni, che è la parte più facile da vedere, sia attraverso i nostri reparti speciali. Vogliamo essere sempre a contatto con la cittadinanza, perché la missione dell’Arma è sempre stata quella della prossimità: il cittadino deve sapere di potersi rivolgere a noi in ogni situazione. È un messaggio rivolto ai giovani, ma anche all’intera cittadinanza”.