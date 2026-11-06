Scontro fra un tir e un’auto: disagi e code in viale Europa

Disagi nella mattinata di oggi (6 novembre) per un incidente che ha coinvolto un tir e un’auto all’altezza dell’uscita dell’autostrada Lucca Est.

Fortunatamente nello scontro non ci sono stati feriti, ma la posizione dei mezzi e la necessità di un intervento per i rilievi del sinistro ha creato lunghe code nell’ingresso alla città e nello spostamento gra i caselli Lucca Est e Lucca Ovest che si sono risolti solo con la rimozione dei mezzi.