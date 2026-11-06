Si chiude la vicenda giudiziaria dell’episodio avvenuto a giugno in piazza Anfiteatro

“Le querele presentate nei confronti della nostra collaboratrice per l’episodio del 15 giugno scorso in piazza Anfiteatro sono state ritirate, senza alcun tipo di accordo, infatti io e i miei legali siamo anche rimasti sorpresi, in ogni caso la vicenda giudiziaria che la riguardava si è chiusa – scrive il titolare di Baffardello enoteca, Gianandrea Coppede -. A giugno avevo espresso piena fiducia in lei, e quella fiducia non è mai venuta meno: sono sempre stato convinto della correttezza del suo comportamento. Sono contento che questa vicenda, che l’ha molto amareggiata, sia finita. Vorrei dire una cosa anche sull’amministrazione comunale, che in quei giorni era stata chiamata in causa. Il Comune e la polizia municipale fanno il loro lavoro, e non si può pensare di avere un vigile in piazza Anfiteatro tutto il giorno. Il rispetto delle regole dipende prima di tutto da noi che lavoriamo qui, nessuno escluso. Condivido l’appello che l’assessore Santini aveva fatto allora: questa piazza merita di essere vissuta con serenità, e il mio impegno è lavorare perché sia così.”