Il fatto|
Tentano il furto in un’abitazione all’ora di pranzo mentre la proprietaria è in casa: paura a Colognora di Compito
La villetta nel mirino per la seconda volta in pochi anni: erano già entrati di notte con i residenti che dormivano, portando via un’auto
Paura a Colognora di Compito, dove una famiglia ha subito un tentato furto all’interno della propria abitazione intorno alle 13,30 di ieri (5 novembre).
Mentre si trovava in casa, la donna ha sentito dei rumori e dei passi provenire dal salotto mentre scendeva le scale, inizialmente credendo di essersi sbagliata, non vedendo nessuno uscire. Soltanto in un secondo momento, uscendo dall’abitazione, si è accorta che la serratura della porta era stata forzata, tanto che non riusciva più a chiudersi e ad aprirsi. I malviventi si erano introdotti nell’immobile pensando che non ci fosse nessuno, ma la presenza della proprietaria li ha costretti alla fuga immediata prima di riuscire a portare a termine il furto.
L’episodio ha riacceso la forte preoccupazione tra i residenti, richiamando alla memoria un precedente subito nel 2024, quando i ladri erano entrati in casa di notte mentre la famiglia dormiva, spaccando le porte e riuscendo a rubare un’autovettura, poi ritrovata abbandonata in un campo nei giorni successivi.
Ora l’appello è alla massima attenzione e a rimanere in allerta: intanto l’episodio, rapidamente circolato per le chat di vicinato, verrà denunciato alle forze dell’ordine.