Tentano il furto in un’abitazione all’ora di pranzo mentre la proprietaria è in casa: paura a Colognora di Compito

Mentre si trovava in casa, la donna ha sentito dei rumori e dei passi provenire dal salotto mentre scendeva le scale, inizialmente credendo di essersi sbagliata, non vedendo nessuno uscire. Soltanto in un secondo momento, uscendo dall’abitazione, si è accorta che la serratura della porta era stata forzata, tanto che non riusciva più a chiudersi e ad aprirsi. I malviventi si erano introdotti nell’immobile pensando che non ci fosse nessuno, ma la presenza della proprietaria li ha costretti alla fuga immediata prima di riuscire a portare a termine il furto.