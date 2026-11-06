Testamento falso per non pagare i debiti del parente deceduto: padre e figlia condannati in tribunale

Il tribunale di Lucca, giudice unico Ilario Ottobrino, si è pronunciato su una controversia relativa alla validità di un testamento olografo e alla tutela dei creditori rispetto ai beni ereditari.

Il caso è nato dall’azione legale promossa da una società creditrice nei confronti di un uomo e della figlia. La società, vantando un decreto ingiuntivo di oltre 250mila euro nei confronti dell’uomo, aveva scoperto che quest’ultimo, poche settimane dopo aver ricevuto la notifica del debito, aveva curato la pubblicazione di un testamento olografo del defunto padre risalente ad agosto 2015. In base a quel testamento, l’uomo risultava di fatto diseredato e privato anche della quota di legittima, avendo ricevuto solo un antico orologio di platino, mentre l’eredità universale – comprendente una prestigiosa villa a Forte dei Marmi del valore superiore a un milione di euro – era stata attribuita alla figlia. La nipote aveva poi rapidamente venduto l’immobile a una terza acquirente.

La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio ha accertato con certezza che il testamento era falso, in quanto non scritto né sottoscritto dal defunto. Il tribunale ha quindi dichiarato la nullità del testamento per difetto di autografia.

Con la nullità del testamento si è aperta la successione legittima e il giudice ha riconosciuto che il debitore aveva in realtà accettato tacitamente l’eredità del padre anni prima, attraverso la trascrizione della denuncia di successione. Tuttavia, per quanto riguarda l’immobile di Forte dei Marmi, il tribunale ha applicato la tutela prevista dalla legge per i terzi in buona fede. L’acquirente della villa, infatti, ha acquistato a titolo oneroso e in base a un’attenta verifica dei registri e delle trattative condotte tramite un’agenzia immobiliare, senza alcuna consapevolezza degli intenti elusivi della famiglia o della falsità del testamento. Di conseguenza, la vendita dell’immobile è stata considerata valida ed efficace per proteggere i diritti della terza acquirente in buona fede.