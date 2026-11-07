Fallimento Prima Logistica, confermata la responsabilità degli amministratori ma va rideterminato il risarcimento

La Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, presidente Massimo Falabella, relatore Eduardo Campese) è intervenuta sulla complessa vicenda risarcitoria legata al fallimento della società Prima Logistica Srl di Guamo, attiva nel settore dei trasporti e fallita con un passivo di circa venti milioni di euro.

Il crack societario e la battaglia legale

La società, fondata nel 2004 e finita in liquidazione nel 2010 prima di approdare al fallimento nel maggio 2011, era stata al centro di un’azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare dinanzi al tribunale di Lucca nei confronti di nove amministratori e tre sindaci. L’accusa principale formulata dal fallimento sosteneva che la società fosse stata utilizzata dagli amministratori per perseguire interessi personali o di gruppo, depauperando le casse sociali con finanziamenti irrecuperabili a favore di altre aziende controllate e accollandosi debiti altrui fino al tracollo finale.

In primo grado, il tribunale di Lucca aveva ritenuto il capitale azzerato già a fine 2008 e aveva condannato i componenti del consiglio d’amministrazione al risarcimento dei danni da prosecuzione indebita dell’attività, per cifre comprese tra i 2,2 e i 7,2 milioni di euro. Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze nel 2022 aveva rivisto la ricostruzione finanziaria, stabilendo che a fine 2008 il patrimonio netto non fosse negativo e che non vi fosse stata una violazione dell’obbligo di immediata liquidazione. Tuttavia, i giudici fiorentini avevano comunque condannato gli amministratori a risarcire oltre 7,6 milioni di euro (con quote ridotte a 2,5 milioni per gli amministratori non esecutivi entrati in carica solo in un secondo momento) per specifici atti di cattiva gestione, identificati nei finanziamenti concessi alle società controllate (Dinitrans, Gta e Logistica del Tirreno) ed in alcune operazioni di incorporazione di altre aziende di trasporti.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato l’impianto sostanziale che addebita agli amministratori le condotte di cattiva gestione e distrazione delle risorse aziendali, respingendo le principali contestazioni volte a cancellare la responsabilità per i finanziamenti e le fusioni svantaggiose. La Suprema Corte ha ricordato che l’assenza di un obbligo di liquidazione immediata non autorizza i vertici a compiere operazioni prive di garanzie di rientro.

I giudici di legittimità hanno invece accolto un motivo di ricorso sollevato dagli amministratori Stefano Dini, Mirko Tognetti e Stefano Faver relativamente al calcolo dell’ammontare dei danni. La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha sbagliato nel non considerare l’effetto della transazione che la curatela fallimentare aveva stipulato in precedenza con i tre sindaci della società. Poiché i sindaci rispondono in solido con gli amministratori per non aver vigilato ed evitato le condotte dannose, la somma dovuta dagli amministratori deve essere ridotta tenendo conto dell’accordo transattivo raggiunto con l’organo di controllo.

La Cassazione ha infine dichiarato estinto il procedimento per l’ex amministratore Massimo Frasconi a seguito della rinuncia al ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di copertura assicurativa avanzata verso i Lloyd’s, in quanto la polizza in regime claims made era scaduta prima della formale denuncia del sinistro.