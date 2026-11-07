Dramma sfiorato|
Famiglia di quattro persone intossicata dal monossido di carbonio: due sono gravi
Intervento di 118, ambulanze e vigili del fuoco a Biagioni, frazione di Altopascio: in camera iperbarica una donna di 41 anni e il figlio di 9
Si è sfiorata la tragedia ad Altopascio, dove una famiglia di 4 persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio, presumibilmente emesso da una stufa difettosa
La famiglia, composta da due genitori e due figli, è stata soccorsa nella serata di oggi (7 novembre) intorno alle 21,15 al momento che è risultato chiaro che i sintomi erano quelli dell’intossicazione.
I quattro si trovavano nella loro casa in località Biagioni, nel comune di Altopascio, quando la donna ha iniziato ad accusare un malore e ha allertato l’ambulanza. Sul posto, alla fine, oltre a tre mezzi sanitari della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Capannori, sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri, che ora dovranno indagare sulle cause delle emissioni. T
utte e 4 le persone sono state accompagnate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. La mamma di 41 anni e il figlio di 9 sono quelli che destano maggiore preoccupazione e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello dove sono in trattamento in camera iperbarica. Il marito di 51 anni e un altro figlio di 14, invece, sono fuori pericolo e all’ospedale San Luca di Lucca.
Una storia che ricorda molto da vicino quella della famiglia Kola di Rughi, frazione del comune di Porcari, che fra il 4 e il 5 febbraio dello sanni rimase vittima di esalazioni mortali nella propria abitazione.