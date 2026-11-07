Famiglia di quattro persone intossicata dal monossido di carbonio: due sono gravi

La famiglia, composta da due genitori e due figli, è stata soccorsa nella serata di oggi (7 novembre) intorno alle 21,15 al momento che è risultato chiaro che i sintomi erano quelli dell’intossicazione.

I quattro si trovavano nella loro casa in località Biagioni, nel comune di Altopascio, quando la donna ha iniziato ad accusare un malore e ha allertato l’ambulanza. Sul posto, alla fine, oltre a tre mezzi sanitari della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Capannori, sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri, che ora dovranno indagare sulle cause delle emissioni . T

utte e 4 le persone sono state accompagnate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. La mamma di 41 anni e il figlio di 9 sono quelli che destano maggiore preoccupazione e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello dove sono in trattamento in camera iperbarica. Il marito di 51 anni e un altro figlio di 14, invece, sono fuori pericolo e all’ospedale San Luca di Lucca.