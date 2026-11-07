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Cronaca
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Fiamme in un appartamento in Fillungo, edificio evacuato per alcune ore dai vigili del fuoco

7 novembre 2026 | 15:02
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di Redazione

Redazione

I due occupanti si sono messi in salvo autonomamento prima dell’arrivo della Misericordia. Sul posto anche la polizia

Intorno alle 3 di notte , i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in via Fillungo, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un edificio.

Le due persone presenti nell’abitazione sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente. La squadra ha provveduto rapidamente allo spegnimento delle fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

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A causa del fumo e dell’odore acre, è stata disposta l’evacuazione precauzionale degli occupanti degli altri piani, per alcune ore.

Sul posto anche personale sanitario della Misericordia di Lucca (ma per gli occupanti dell’abitazione non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso) e polizia di Stato.