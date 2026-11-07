Lutto nel mondo della politica: morto a 67 anni l’ex presidente del consiglio comunale Francesco Battistini

Grave lutto nella politica per la morte a 67 anni dell’ex presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini.

Era malato da tempi e negli ultimi tempi ricoverato alle cure palliative.

Account in agenzia pubblicitaria è stato fra i fondatori del Partito Democratico. Ha iniziato a fare politica nel 1995 con l’Ulivo di Romano Prodi, diventando il responsabile dei comitati Prodi della provincia di Lucca. Nel 2012 è stato eletto in consiglio comunale a Lucca, con il sindaco Alessandro Tambellini. Capogruppo del Partito Democratico e presidente della commissione consiliare lavori pubblici e ambiente. Animalista ed ecologista convinto, fra le altre cose fece approvare una delibera che tuttoa impedisce l’attendamento ai circhi con animali sul territorio comunale, e un’altra che vietava i botti di capodanno.

Confermato nel 2017, è stato eletto presidente del consiglio comunale. Dopo la fine del mandato ha fatto parte della direzione regionale del Pd, nella componente che ha sostenuto Valerio Fabiani a segretario regionale della Toscana. Ha guidato, con Lucca per Elly, la campagna delle primarie per Elly Schlein segretaria nazionale ed Emiliano Fossi segretario regionale del partito. Con Fossi è stato componente della segreteria regionale del Pd, con delega alle politiche migratorie.

Lascia la moglie e due figli, Niccolò e Costanza e una nipote di pochi mesi. I funerali si terrano lunedì (9 novembre) alle 14 in Santa Maria Bianca.

Unanime il cordoglio del mondo politico cittadino.

“Oggi la comunità politica di Lucca e tutto il Partito Democratico perdono un punto di riferimento sincero, appassionato e profondamente legato ai valori del nostro territorio. All’età di 67 anni è venuto a mancare Francesco Battistini, fondatore del Partito Democratico, ex presidente del consiglio comunale di Lucca e già capogruppo dem”. A parlare è il segretario territoriale, Davide Del Carlo. “Oggi è una giornata particolarmente triste per tutti noi. Da mesi eravamo preoccupati, sentivamo la sua mancanza e speravamo in un miglioramento delle sue condizioni di salute. Francesco è sempre stato in campo per il bene comune e mai per cercare spazio per sé stesso: è stata davvero una persona politicamente generosa, che credeva fermamente nelle idee che portava avanti. Personalmente perdo un amico, oltre che un compagno di partito. Mancherà moltissimo a ciascuno di noi e alla nostra comunità nel suo insieme. Con Francesco se ne va una persona perbene, un militante e un amministratore che ha speso decenni di impegno politico al servizio dei cittadini, dalle prime esperienze con l’Ulivo fino alle battaglie ambientaliste, animaliste e per i diritti sociali. Chiunque lo abbia conosciuto ricorda il suo sorriso, la sua infinita disponibilità al confronto e la sua integrità morale, vissuta sempre con garbo e determinazione. Chiedo ai segretari di circolo e ai segretari comunali del nostro territorio di dedicare un momento di ricordo a Francesco durante le prossime iniziative che saranno promosse. A nome della Federazione del Partito Democratico di Lucca e di tutta la nostra comunità politica, esprimo il più profondo e sentito cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui un pezzo di strada. La sua passione civile e il suo esempio resteranno vivi nel nostro lavoro quotidiano.”

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, non ha fatto mandare il tuo cordoglio: “La notizia della scomparsa di Francesco Battistini, dopo una lunga malattia, mi addolora profondamente. Ha dedicato tanti anni alla vita politica ed alle istituzioni di Lucca. Il suo percorso, iniziato nel 1995 con l’Ulivo di Romano Prodi, lo ha visto tra i fondatori del Partito Democratico cittadino. Eletto in consiglio comunale nel 2012 e riconfermato nel 2017, ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale fino al termine del mandato. Un impegno proseguito anche dopo l’esperienza in Comune, con l’ingresso nella segreteria regionale del partito. La passione civile, la capacità di dialogo e l’impegno concreto hanno caratterizzato il suo percorso. È stato un uomo delle istituzioni, che ha servito Lucca con rispetto per il confronto democratico ed un grande amore per la propria città. Oggi, nel salutarlo, voglio rivolgere come sindaco un sincero ringraziamento per il tempo e le energie dedicate alla nostra comunità. Il suo contributo alla vita pubblica di Lucca merita di essere riconosciuto e ricordato con gratitudine. Alla famiglia, agli amici ed a tutte le persone che gli hanno voluto bene esprimo la vicinanza mia e dell’amministrazione comunale, insieme alle più sentite condoglianze”.

Così Daniele Bianucci, consigliere comunale di Sinistra Con: “Francesco Battistini se ne è andato ed è un grande dolore per tutte e tutti. Abbiamo una profonda gratitudine per quanto tanto ha dato alla nostra comunità e per i molti momenti – sia quelli bellissimi, sia quelli difficili – che abbiamo condiviso assieme”.

L’ex assessore Stefano Ragghianti ricorda l’esperienza amministrativa: “Mi piace ricordare un pezzo di strada insieme a lui, al suo carattere e alla sua passione, alla sua fatica (talvolta) e ricerca dell’equilibrio del suo ruolo, in un momento carico di ricordi e, ovviamente, di dolore”.

“La scomparsa di Francesco Battistini è una notizia che mi addolora profondamente. Perdiamo un uomo che ha dedicato la propria vita alla politica, alle istituzioni e alla sua comunità. Dall’Ulivo alla fondazione del Partito Democratico, fino alla presidenza del consiglio comunale di Lucca, Francesco ha sempre vissuto l’impegno politico con passione, generosità e un profondo senso delle istituzioni”. Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Francesco definiva la nostra Costituzione la sua Bibbia laica. Una frase che racconta molto di lui, dei suoi valori e della sua idea di politica. Di quanto fosse radicata in lui l’idea di comunità, di democrazia, di partecipazione. Della sua risma, umana prima che politica. Si è battuto per i diritti, per l’ambiente, per la partecipazione democratica, tenendo sempre centrale il legale con la propria città e con le persone. Lascia un vuoto profondo nella nostra comunità politica e in quanti hanno condiviso con lui un pezzo di strada. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità democratica lucchese va il mio abbraccio più sincero. Riposa in pace Francesco, e grazie per tutto quello che hai dato”.

“Oggi è un giorno molto triste perché ci ha lasciato Francesco Battistini, ex presidente del consiglio comunale di Lucca e fondatore del Partito Democratico lucchese – dice Giordano Del Chiaro – Francesco, sia nelle istituzioni che fuori, è sempre stato impegnato per la comunità. Una persona sincera, franca, appassionata come poche. Confrontarsi con lui era una ricchezza, sempre. Un punto di riferimento all’interno del Pd come pochi sanno essere, e un punto di riferimento negli anni di amministrazione del centrosinistra nella città di Lucca. Sempre disponibile, sempre pronto a trovare la soluzione, sempre di supporto. Innamorato della vita, della politica, dell’idea di costruire un mondo più giusto. Ci lascia tanti insegnamenti che continueranno a guidarci. Grazie Francesco”.

“La scomparsa del presidente Francesco Battistini lascia un vuoto incolmabile nella politica lucchese. Con lui se ne va un uomo fermo nelle proprie idee, che ha sempre difeso con coerenza e convinzione, ma anche una persona di indiscussa onestà e lealtà, qualità che hanno segnato il suo impegno pubblico e che gli hanno valso la stima di tutta la comunità”. Lo dice il presidente del consiglio comunale, Enrico Torrini, a nomed dell’intera maggioranza.

“Ho avuto modo di frequentarlo prima di assumere io stesso la guida dell’assemblea cittadina, e ho potuto apprezzarne da vicino lo stile alla presidenza del consiglio comunale. Battistini ha sempre mantenuto un approccio equilibrato nei confronti delle minoranze: un atteggiamento che il ruolo impone, ma che in lui nasceva soprattutto dalla sua natura, da un autentico senso delle istituzioni e dal rispetto per il confronto democratico – conclude Torrini – Il suo esempio è stato per me un punto di riferimento concreto. I miei primi giorni alla guida del consiglio comunale sono stati condotti nel segno di un pensiero ricorrente: “come faceva Francesco”. Una guida silenziosa ma preziosa, che continuerà ad accompagnarmi nell’esercizio di questo incarico. A nome mio e dell’intero Consiglio comunale, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e al Partito Democratico di Lucca, a cui Francesco ha dedicato il proprio impegno politico. Ciao Francesco”.

Lo ricorsa anche l’ex sindaco di Viareggio e Capannori, Giorgio Del Ghingaro: “Lo vidi all’Ikea, poco più di un anno fa. Eravamo due accompagnatori un po’ smarriti dentro quell’accozzaglia di cose, in quel grande labirinto affollatissimo. Scambiammo poche chiacchiere. Era un giorno di fine estate e di grandi temporali, di quelli in cui i tuoni ti fanno trasalire. Uno di quei tuoni l’ho sentito di nuovo stamani, leggendo che Francesco non c’è più. A lui mi lega la storia di una tessera: quella del Pd. Mi era stata negata da un gruppo dirigente miope, e me la portò di persona quando ero sindaco di Capannori. Era una mattina di fine ottobre del 2013. Un gesto semplice, ma non scontato, che lo raccontava bene: la sua libertà di giudizio e il coraggio di stare dalla parte di ciò che riteneva giusto, anche quando non era la scelta più comoda. Non me lo sono mai dimenticato. Siamo coetanei. Storie diverse, ma spesso uguali; caratteri diversi, ma spesso uguali. La stessa passione per la politica, ciascuno a modo suo e, al di là delle differenze, ci siamo sempre riconosciuti. Ciao Francesco”.