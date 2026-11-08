Furti nelle case, dopo il Compitese nel mirino le case della Piana

Dopo il Compitese la Piana.

È un vero e proprio stillicidio quello delle ultime settimane nel territorio del comune di Capannori dove diverse abitazioni sono risultate vittime di tentati furti o di furti, soprattutto nell’arco dei weekend.

Ieri (7 novembre), in particolare, è stata una giornata da ricordare, anche se in senso negativo, per Lammari e zone limitrofe, anche a cavallo fra il comune della Piana e quello di Lucca.

Le telefonate al numero unico per le emergenze 112, fra presenza di persone sospette, falsi allarmi e sopralluoghi di furti consumati e tentati, sono state numerose. Così come i racconti dei residenti sulle chat di vicinato e nei luoghi di ritrovo delle frazioni.

Sono almeno quattro i casi segnalati nel pomeriggio di ieri, in particolare nelle zone di via Traversa, via Montale e in via delle Ville. Spesso la tecnica coincide, tanto da far pensare a una banda organizzata. Sistema di videosorveglianza staccato (laddove presente) come primo atto, spesso senza neanche verificare che all’interno della casa non vi siano persone, per poi rovistare alla ricerca di denaro o beni preziosi.

E quando il colpo va a vuoto, perché i malviventi si vedono scoperti o trovano una presenza inattesa in casa, resta comunque il danno per l’infisso rotto e la serratura spaccata.

Non mancano anche i casi in cui, in mancanza di ‘bottino’ venga trafugata l’auto. Sempre ieri ne è stata trovata una, un Suv di valore ma che presumibilmente dava troppo nell’occhio, abbandonato in un parcheggio di Marginone dopo che era stato asportato a dei proprietari dopo la ‘visita’ indesiderata nella loro abitazione.