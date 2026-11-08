In Santa Maria Bianca l’ultimo saluto a Francesco Battistini. Il comitato popolare: “Ci hai insegnato a lottare fino alla fine”

Si terrà domani (9 novembre) alle 14 in Santa Maria Bianca, l’ultimo saluto a Francesco Battistini, l’ex presidente del consiglio di Lucca morto ieri per una malattia.

Un cordoglio unanime quello della città che oggi si è sostanziato in nuovi messaggi, fra i quali quello del Comitato popolare di San Francesco.

“Una notizia così non basta una vita per digerirla – dice il comitato – Con la scomparsa di Francesco Battistini se ne va un pezzo del nostro cuore e del cuore del Comitato popolare di piazza San Francesco. Se ne va un punto di riferimento, un amico totale, un compagno di viaggio insostituibile. Ci sono le foto, i ricordi, i tantissimi momenti, le feste di piazza, le cene, l’impegno per chi ha più bisogno, la voglia matta di stare insieme fino a tardi e ridere, parlare, montare, smontare e così all’infinito e per ogni volta. E poi le battaglie, quante, portate avanti insieme per quella ostinata volontà di creare qualcosa di bello e di accessibile per la nostra piazza e per la nostra città, che per noi deve essere sempre più luogo delle persone, dove le persone si riappropriano di uno spazio libero e aperto, condiviso e patrimonio di tutti, generazione dopo generazione”.

“Su tutti – spiegamo – sicuramente, vogliamo sottolineare il traguardo raggiunto, più di 10 anni fa, per trasformare l’area dell’ex giardino del Genio Civile in via Santa Chiara in un giardino comunale e pubblico, per tutti, riuscendo a realizzare qui gli Orti Civici per il quartiere e non solo. Questa idea esiste perché Francesco, insieme a tante e a tanti, ha contribuito a costruirla per tutti questi anni. Questa idea esiste, perché ci scorre dentro e Francesco ne è stato testimone e interprete in prima linea, mettendo a disposizione tutto se stesso per la causa, per la piazza, per le persone. E questo l’ha fatto nonostante il suo impegno in politica, contribuendo a far capire che il Comitato era ed è per le persone e delle persone, a prescindere dalla propria appartenenza”.

“Caro Francesco – prosegue la lettera – noi ti aspettiamo, qui, in piazza San Francesco. Sulla panchina al sole, oppure dentro, seduto al tavolino o appoggiato in cucina, o davanti al mondinone. Oggi è amaro il sapore che ci resta in bocca. Il sapore delle tante cose che dovevamo fare insieme, delle tante discussioni ancora da finire, dei riti da rispettare e tramandare. Ci hai insegnato a lottare fino alla fine. A sfinirsi, piuttosto, ma a provarci con coraggio. E noi questo continueremo a fare. E quando sentiremo l’odore di un sigaro, coglieremo il trillare di una bicicletta, osserveremo un arcobaleno, quando guarderemo una bandiera sventolare fiera contro il cielo azzurro, quando organizzeremo la prossima iniziativa e porteremo avanti il tuo testimone, lo sentiremo forte e chiaro: non ti sei allontanato di un millimetro. Sei e sarai sempre con noi. Ciao amico vero. Ciao grande uomo. Ti vogliamo un bene che circonda. Che possa arrivarti tutto. E tutto intero anche a Viviane, Niccolò, Costanza, la piccola Carla, Simona, ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare un pezzetto della propria strada con quella del nostro Francesco. Grazie”.