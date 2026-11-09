Le previsioni|
Allerta meteo per pioggia e temporali: codice giallo per la Toscana del nord ovest
L’avviso valido dalle 8 alla mezzanotte di domani (10 novembre) riguarderà Lunigiana, Versilia, Garfagnana e area lucchese
Avrà effetti anche in Toscana il flusso di correnti miti e umide di origine atlantica che sta interessando l’Italia. Piogge e temporali sono infatti attesi soprattutto nelle zone nord-occidentali della regione.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle 8 alla mezzanotte di domani (10 novembre) che riguarderà Lunigiana, Versilia, Garfagnana e area lucchese.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.