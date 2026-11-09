La polemica|
Auto incidentata al buio nella curva di Rivangaio, un cittadino si occupa della viabilità
Oltre 45 minuti per la messa in sicurezza del veicolo: “La tempestività degli interventi non dovrebbe essere un optional”
Situazione di pericolo sulla Lodovica all’altezza del ponte di Rivangaio per un’auto vittima di un incidente che ieri sera è rimasta ferma in posizione pericolosa proprio sul curvone.
A parlare della situazione un cittadino che si è volontariamente occupato di rallentare le auto in attesa dei soccorsi, non senza una vena polemica.
“Si è verificato – spiega l’uomo – un incidente nella curva in direzione Piaggione. Dopo aver prestato soccorso, la Misericordia di Lucca ha trasportato il paziente, mentre il veicolo incidentato è rimasto incustodito proprio all’interno della curva, in un tratto particolarmente pericoloso e con scarsa visibilità. Le forze dell’ordine sono state avvisate poco dopo le 21,30 ma soltanto alle 22,20 è arrivato il carro attrezzi per rimuovere il mezzo. Nel corso di questi minuti, non vedendo arrivare nessuna pattuglia e consapevole del pericolo che quella situazione rappresentava per gli altri automobilisti, mi sono sentito in dovere di intervenire personalmente. Mi sono posizionato a bordo carreggiata per segnalare la presenza dell’auto incidentata e invitare i veicoli in transito a procedere a passo d’uomo, evitando così possibili ulteriori incidenti”.
“Trovo sinceramente inaccettabile che un cittadino debba assumersi spontaneamente un compito simile, mettendo anche a rischio la propria incolumità, in assenza di un intervento tempestivo da parte di chi dovrebbe garantire la sicurezza stradale – conclude il cittadino – Il mio non vuole essere un attacco gratuito ma una legittima manifestazione di disappunto: davanti a una situazione di evidente pericolo, la presenza e la tempestività degli interventi non dovrebbero essere un optional. Mi auguro che quanto accaduto venga preso in considerazione, affinché situazioni del genere non si ripetano”.