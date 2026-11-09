Auto incidentata al buio nella curva di Rivangaio, un cittadino si occupa della viabilità

“Si è verificato – spiega l’uomo – un incidente nella curva in direzione Piaggione. Dopo aver prestato soccorso, la Misericordia di Lucca ha trasportato il paziente, mentre il veicolo incidentato è rimasto incustodito proprio all’interno della curva, in un tratto particolarmente pericoloso e con scarsa visibilità. Le forze dell’ordine sono state avvisate poco dopo le 21,30 ma soltanto alle 22,20 è arrivato il carro attrezzi per rimuovere il mezzo. Nel corso di questi minuti, non vedendo arrivare nessuna pattuglia e consapevole del pericolo che quella situazione rappresentava per gli altri automobilisti, mi sono sentito in dovere di intervenire personalmente. Mi sono posizionato a bordo carreggiata per segnalare la presenza dell’auto incidentata e invitare i veicoli in transito a procedere a passo d’uomo, evitando così possibili ulteriori incidenti”.