Il cordoglio|
Cronaca/
Lutto per Battistini, lo ricorda anche l’ex premier Letta: “È stato un privilegio esserti amico”
9 novembre 2026 | 12:48
Il politico su X: “Mancheranno la sua carica di entusiasmo e la sua genuina passione per l’impegno e per la cosa pubblica”
Anche l’ex premier, Enrico Letta, esponente del Partito Democratico di cui è stato segretario, ha voluto ricordare la figura di Francesco Battistini. Lo ha fatto con un post su X.
“Piango la scomparsa prematura di un grande amico – ha scritto – Francesco Battistini ci ha lasciato troppo presto, la sua carica di entusiasmo e la sua genuina passione per l’impegno e per la cosa pubblica mancheranno alla sua Lucca e a tutti noi. È stato un privilegio esserti amico Francesco“.