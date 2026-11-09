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Lutto per Battistini, lo ricorda anche l’ex premier Letta: “È stato un privilegio esserti amico”

9 novembre 2026 | 12:48
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di Redazione

Redazione

Lutto per Battistini, lo ricorda anche l&#8217;ex premier Letta: &#8220;È stato un privilegio esserti amico&#8221;

Il politico su X: “Mancheranno la sua carica di entusiasmo e la sua genuina passione per l’impegno e per la cosa pubblica”

Anche l’ex premier, Enrico Letta, esponente del Partito Democratico di cui è stato segretario, ha voluto ricordare la figura di Francesco Battistini. Lo ha fatto con un post su X. 

“Piango la scomparsa prematura di un grande amico – ha scritto – Francesco Battistini ci ha lasciato troppo presto, la sua carica di entusiasmo e la sua genuina passione per l’impegno e per la cosa pubblica mancheranno alla sua Lucca e a tutti noi. È stato un privilegio esserti amico Francesco“.