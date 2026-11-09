Manca la prova dell’incidente: niente risarcimento per la motociclista

Si è conclusa la vicenda giudiziaria che vede protagonista una donna che si è rivolta al tribunale ordinario di Lucca, in sede di appello, per ribaltare la sentenza sfavorevole emessa in precedenza dal giudice di pace.

Al centro della controversia c’era un incidente stradale avvenuto nel giugno del 2019 a Capannori, lungo via Romana, nei pressi della rotatoria dell’ex locale Kukù. Secondo il racconto della donna, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, era stata urtata da un’automobile di proprietà e condotta da un uomo, perdendo il controllo del mezzo e rovinando a terra. Per quei fatti, la donna aveva citato in giudizio sia il proprietario dell’auto sia la compagnia di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni fisici ed economici quantificati in oltre 4mila euro, oltre alle spese di consulenza.

Nel primo grado di giudizio, tuttavia, il giudice di pace aveva rigettato integralmente la domanda, stabilendo che mancavano prove concrete sul verificarsi del fatto storico e sulle reali modalità dell’incidente. Contro quella decisione la donna ha proposto appello, lamentando che il conducente dell’auto non si fosse difeso tempestivamente e sostenendo che la dinamica fosse ampiamente provata dalla documentazione medica, dalle perizie di parte e soprattutto dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta durante la causa.

Il Ttibunale di Lucca, esaminati gli atti, ha però confermato la correttezza della decisione iniziale, rigettando l’appello. Nelle motivazioni, il giudice ha chiarito che non si poteva applicare automaticamente il principio di non contestazione nei confronti del proprietario dell’auto, poiché quest’ultimo si era costituito in giudizio al solo scopo di monitorare il processo senza entrare nel merito della dinamica. Allo stesso modo, è stata esclusa la valenza confessoria della mancata presenza all’interrogatorio formale, poiché la legge impone di valutare tale comportamento insieme ad altri elementi di prova che in questo caso erano del tutto assenti.

Il punto centrale della decisione riguarda proprio la prova del sinistro: i giudici hanno evidenziato che la documentazione medica, la perizia e la stessa consulenza tecnica confermano unicamente che la donna ha riportato lesioni di natura traumatica, ma non dimostrano in alcun modo che quell’evento traumatico sia stato causato proprio dal presunto scontro stradale descritto nell’atto di citazione. A pesare in modo decisivo sul verdetto è stata l’assenza di riscontri oggettivi fondamentali: sul luogo dell’incidente non era intervenuta alcuna autorità di polizia per i rilievi e non vi erano testimoni oculari in grado di confermare l’accaduto.