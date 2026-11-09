Santa Maria Bianca gremita per l’ultimo saluto a Francesco Battistini

“Credo che tutti noi si sia rimasti molto turbati in questo tempo, nell’assistere al decadimento della salute e della vita di un amico. E voglio soffermarmi su questa parola, perché l’amicizia nasce da un bisogno, dal bisogno dell’altro, nasce dalla libertà. Non nasce da interessi nascosti è semplicemente il frutto di un bisogno di confronto con l’altro per una crescita morale etica, intellettuale, spirituale di ognuno di noi. Questo è il senso della condivisione che ho provato e che abbiamo provato in tanti per Francesco. Mi riferisco poi alle parole che ha pronunciato Don Lucio all’inizio, in questo momento di condivisione di stare insieme. Non temiamo di stare insieme, di essere insieme, perché il senso della comunità a cui facciamo tante volte riferimento si ha dalla capacità essere gli uni accanto agli altri, nella donazione reciproca. Quante volte ho detto, che bisogna andare a cercare l’origine delle parole e il termine comunità non ha a che fare solo con i doveri e con gli obblighi che ne derivano. Il termine comunità ha a che fare, se si guarda all’origine antica della parola, con l’idea del dono. Il dono che deve essere scambiato reciprocamente, che deve essere dato agli altri per costruire una vita migliore insieme e quando dico migliore, intendo secondo quei principi che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, ma che sono anche ripetuti in modo laico in altri contesti”.

“Quando Francesco divenne presidente del Consiglio Comunale, volle stampare la Costiuzione da distribuire ai ragazzi del scuole. E quei principi che si trovano nella prima parte della Costituzione, sono quei principi a fondamento della nostra vita collettiva ed erano il suo riferimento. Sono quei principi che spingono ognuno di noi a contribuire al miglioramento della vita collettiva. Sono quei fondamenti che abbiamo voluto con tanto sacrificio alla base del nostro stare insieme. Sono quei momenti interiori che ognuno di noi deve ritrovare, anche nella laicità della vita insieme, della politica come lo diciamo giornalmente. Una politica che Francesco viveva con responsabilità. Bisogna accostarsi alla vita con sensibilità e responsabilità, con conoscenza, con la comprensione. Ecco allora come a questo punto acquista significato anche, quella bandiera, con quei colori che vediamo, con la parola ‘pace’ scritta, che troviamo su di lui oggi. Che si riferisce all’articolo 11 della nostra Costituzione. L’Italia ripudia, ma il termine ripudia ha che fare con rifiuto, ha a che fare con l’idea di rigettare la violenza. Francesco ci ha insegnato il senso della dedizione alla vita collettiva. L’ha fatto in molti modi, l’ha fatto da giovanissimo, con l’amore per la palla a canestro, poi con il suo lavoro dedicato alla comunicazione a vari livelli, l’ha fatto con il suo impegno politico, un impegno politico che è stato da lui vissuto come servizio. E mi chiedo se, senza di lui, piazza San Francesco sarà ancora la solita cosa. La sua testimonianza è quello che oggi lascia, è quello che continuerà a vivere in eterno e in ognuno di noi”.