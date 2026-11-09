Travolto e ucciso mentre lavora in autostrada il 48enne Daouda Ndoye, sindacalista e volontario della Croce Rossa

Tragedia sulle strade toscane nella notte, dove ha perso la vita Daouda Ndoye, un operaio di 48 anni originario del Senegal e residente a Lucca.

L’uomo, impegnato nei lavori per Autostrade per l’Italia, è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre si trovava lungo la carreggiata dell’autostrada A11, nei pressi del casello di Prato est, nel territorio comunale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

Nonostante la tempestività dell’intervento dei soccorsi sanitari, per il 48enne non c’è purtroppo stato nulla da fare. Il conducente della vettura coinvolta nell’investimento si è fermato subito dopo l’impatto ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Secondo le prime informazioni, al momento dell’investimento l’operaio si trovava nella corsia d’emergenza, e saranno gli accertamenti in corso a chiarire con precisione i motivi della sua presenza in quel punto.

Ndoye era già stato coinvolto in un incidente importante mentre lavorava nel 2018. Anche in quel caso era sulla Firenze – Mare e all’altezza del casello di Prato Ovest. Nel 2017 era stato candidato alle elezioni comunali di Lucca con la lista Lucca Città in Comune, poi si era messo a disposizione del Movimento Cinque Stelle. Era tornato a candidarsi quattro anni fa nelle liste di Sinistra Con. Sindacalista, prima nelle fila della Cgil, quindi della Uil era volontario della Croce Rossa di Lucca.

La drammatica notizia ha suscitato profondo cordoglio sia nella comunità lucchese, dove Ndoye era molto conosciuto, sia tra i colleghi del settore e nel sindacato.

Così lo ricorda Massimiliano Bindocci della Uil, ex consigliere comunale e collega di sindacato anche ai tempi della Cgil: “Ho perso un grande amico – scrive sui social – Un uomo coraggioso. Gli misero anche i proiettili in auto per farlo tacere, quando mi aiutava nella battaglia contro certi appalti. Mi ha fatto il testimone di nozze. Sento solo un grande dolore: dove sei fratello? Che ti hanno fatto?”.

La Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca è “profondamente addolorata per la tragica e improvvisa scomparsa di Daouda Ndoye, volontario del nostro Comitato dal 2013, che questa notte ha perso la vita mentre era impegnato nella propria attività lavorativa”.

“Daouda era un volontario sempre presente, una persona sulla quale si poteva contare, che non si è mai tirata indietro e che ha sempre risposto con generosità ogni volta che c’era bisogno di una mano, soprattutto nei momenti di difficoltà. Nel corso degli anni ha preso parte a numerose attività e interventi, distinguendosi per disponibilità e spirito di servizio. È stato presente nelle operazioni di accoglienza durante gli sbarchi dei migranti, negli interventi legati alle emergenze terremoto e ha portato il proprio impegno anche oltre i confini nazionali, partecipando a un’esperienza in Senegal insieme alla Croce Rossa Senegalese. Esperienze diverse, unite da un unico filo conduttore: la volontà di esserci e di aiutare chi aveva bisogno, senza mai tirarsi indietro. In questo momento di immenso dolore, il Consiglio, i dipendenti, i volontari, il Corpo delle Crocerossine e il Corpo militare volontario si stringono con affetto alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, esprimendo le più sincere condoglianze. Ciao Daouda, grazie per esserci sempre stato. Il tuo esempio, la tua generosità e il tuo impegno continueranno a vivere nei nostri cuori“.

Il consigliere comunale di Sinistra Con, Daniele Bianucci lo ricorda così: “Ci siamo sentiti solo pochi giorni fa, per la necessità della tua comunità di uno spazio per un momento di preghiera nelle prossime settimane. E prima tante esperienze assieme, come la candidatura quattro anni fa per il consiglio comunale nella lista Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista. Non ti tiravi mai indietro, quando c’era da esporsi o combattere un’ingiustizia: come quella di morire a 48 anni, travolti in autostrada mentre si è sul posto di lavoro. Spero che la comunità per cui ti sei tanto speso faccia in modo che questo ennesimo sacrificio non passi invano: la nostra priorità sarà questa. Addio caro Dauda Ndoe e un abbraccio stretto alla tua famiglia”.

Sulla morte anche Paolo Fantappiè, segretario generale della Uil Toscana: “Daouda faceva parte della famiglia della Uil. Non era solo iscritto alla nostra organizzazione, ma anche un nostro rappresentante tra i lavoratori. Siamo sconvolti e sconcertati dalla sua prematura scomparsa. Rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e la massima vicinanza alla famiglia. Il suo esempio, la sua dedizione, la sua voglia di lottare per un mondo più giusto, inclusivo e con più diritti sul lavoro continuerà ad accompagnarci nel nostro viaggio. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità concreta, fatta di controlli, prevenzione e rispetto delle regole. Come Uil Toscana continueremo a portare avanti la nostra campagna Zero Morti sul Lavoro fino a che non avremo raggiunto il nostro obiettivo”

Autostrade per l’Italia, a nome di tutti i lavoratori del Gruppo, esprime “il più profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto questa notte il collega Daouda Ndoye, impegnato nell’attività di pattugliamento della viabilità in A11. La società fin da subito ha preso contatti con la famiglia del lavoratore scomparso per esprimere vicinanza e massima disponibilità, mettendo a disposizione qualsiasi supporto che possa essere ritenuto utile. In attesa che venga accertata la dinamica dell’evento da parte delle ssutorità competenti, il gruppo ricorda Daouda come uomo di grande umanità ed esperienza, stringendosi al dolore della comunità e dei suoi cari”.