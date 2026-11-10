Controlli a tappeto della polizia annonaria a Viareggio: oltre 36mila euro di sanzioni solo a ottobre

Controlli sulla vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne, verifiche sulla regolarità delle attività commerciali, ordinanze di chiusura, accertamenti sulle occupazioni di suolo pubblico e interventi a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

È un bilancio articolato quello dell’attività svolta nell’ultimo mese dalla sezione annonaria della polizia locale di Viareggio, impegnata in una serie di controlli sul territorio comunale per verificare il rispetto delle disposizioni che regolano il commercio, i pubblici esercizi e l’utilizzo degli spazi pubblici.

“Abbiamo orientato l’attività della polizia locale sui locali già da tempo attenzionati – dichiara l’assessore Alberto Pardini – finalizzando l’azione di vigilanza non soltanto a contrastare le irregolarità commerciali, ma anche a prevenire comportamenti che possono incidere sulla qualità della vita nei quartieri, soprattutto nelle aree in cui convivono abitazioni, esercizi commerciali e luoghi di aggregazione”.

Uno dei principali ambiti di intervento ha riguardato infatti la vendita di bevande alcoliche oltre gli orari consentiti. Sono quattro le violazioni contestate, per un totale di 34mila euro di sanzioni, che hanno riguardato tre distributori automatici e un minimarket in centro. Un’operazione che assume particolare rilievo anche in considerazione delle preoccupazioni manifestate dai residenti della zona rispetto alla vivibilità e alla tranquillità nelle ore serali e notturne.

“Il rispetto degli orari e delle disposizioni previste dalla legge è un elemento importante per la convivenza tra attività commerciali e residenti – sottolinea Pardini -. In alcune zone della città queste situazioni generano comprensibili preoccupazioni, alle quali le istituzioni hanno il dovere di prestare attenzione. Questi provvedimento dimostrano concretamente l’importanza di una vigilanza puntuale”.

Ma i controlli hanno interessato anche il settore dei servizi alla persona: nel mirino degli agenti tre attività di parrucchieri, tutte in centro a Viareggio, che lavoravano senza le necessarie autorizzazioni. Per loro inevitabile la sanzioni da 500 euro e l’ordinanza di chiusura fino alla messa in regola.

Tra gli interventi figurano inoltre verifiche sull’occupazione abusiva di spazi pubblici, accertamenti durante i mercati e nelle attività commerciali. Un’attività complessa, che affianca ai sopralluoghi sul territorio un lavoro amministrativo e istruttorio necessario a garantire la corretta applicazione delle normative.

“Il resoconto dell’attività svolta dalla sezione annonaria nel mese di ottobre – prosegue Alberto Pardini – testimonia un impegno quotidiano, spesso poco visibile, ma essenziale per garantire il rispetto delle regole e la vivibilità della città. La sicurezza non si misura soltanto attraverso gli interventi di ordine pubblico, ma anche nella capacità di tutelare chi lavora onestamente, investe nella propria attività e contribuisce allo sviluppo economico del territorio. Contrastare le irregolarità significa infatti proteggere gli imprenditori e i commercianti che rispettano le normative, garantendo condizioni di concorrenza leale. Allo stesso tempo, significa vigilare sul corretto utilizzo degli spazi pubblici e rispondere alle esigenze dei residenti, perché il diritto di fare impresa deve convivere con quello dei cittadini a vivere i propri quartieri in condizioni di serenità e tranquillità”.

“Ringrazio il personale della sezione annonaria e il comando della polizia locale per la professionalità e la continuità dell’impegno. Dietro ogni controllo ci sono competenze tecniche, conoscenza delle normative e un lavoro amministrativo spesso particolarmente complesso – conclude Pardini – È un’attività che merita di essere conosciuta e valorizzata, perché contribuisce concretamente alla tutela dei cittadini, delle imprese regolari e della qualità della vita urbana”.