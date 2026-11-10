Dodici evacuati a Stazzema da un edificio Erp invaso dall’acqua

Allagamenti a Pontestazzemese. Sul fronte della viabilità comunale si sono verificati cinque smottamenti di terra, fango e acqua

La violenta ondata di maltempo ha colpito duramenteanche il territorio comunale di Stazzema, dove l’allerta meteo con codice giallo è stata prorogata fino alle 12 di domani (11 novembre).

La centralina pluviometrica di Pomezzana ha registrato una precipitazione cumulata di circa 250 millimetri nelle ultime 24 ore.

Nel paese di Pontestazzemese si sono verificati allagamenti che hanno interessato alcune abitazioni e un’attività commerciale. Tra le situazioni più critiche, l’evacuazione dell’edificio Erp di via Molin dei Giusti, disposta con un’ordinanza sindacale in corso di firma: i dodici inquilini hanno trovato sistemazione temporanea presso parenti, amici o in una struttura ricettiva.

L’immobile è stato liberato dall’acqua grazie all’intervento di una ditta inviata da Erp, la quale ha programmato per la giornata di domani la verifica degli impianti da parte di un elettricista.

Sul fronte della viabilità comunale si registrano cinque smottamenti di terra, fango e acqua che hanno invaso le carreggiate: uno nei pressi dell’area del Col del Cavallo, uno in zona Colombetta, due a Pruno e due a Farnocchia, sebbene le strade principali risultino tutte transitabili. Il Comune ha già incaricato una ditta per la rimozione del materiale, i cui interventi si concluderanno tra oggi e domani.

Altri smottamenti di fango e sassi hanno interessato le strade provinciali in località La Risvolta e nella frazione di Mulina, dove la ditta incaricata dalla Provincia di Lucca completerà la pulizia entro la serata.