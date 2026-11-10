Doveva essere in carcere, trovato a Viareggio

Più di 100 grammi di droga sono stati sequestrati in Pineta, è stato denunciata una persona ed eseguito un ordine di carcerazione. E’ il risultato di controlli straordinari del territorio opera della Polizia di Stato tra Viareggio e Camaiore e con l’ausilio dell’Unità Cinofila di Genova.

Nell’ambito delle direttive volte al rafforzamento della sicurezza cittadina, alla prevenzione dei reati e al contrasto del degrado urbano infatti, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio hanno portato a termine un’articolata operazione straordinaria di controllo del territorio, che ha interessato i comuni di Viareggio e Camaiore. L’attività ad alto impatto ha visto il prezioso supporto operativo dell’Unità Cinofila Antidroga della Questura di Genova.

A Viareggio l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su 4 esercizi commerciali segnalati quali abituali luoghi di ritrovo di soggetti noti alla polizia. Identificati numerosi avventori di cui alcuni con pregiudizi di polizia. Nel corso dell’operazione, la Polizia di Stato ha passato al setaccio anche l’intera area della Pineta di Ponente. Grazie al fiuto del cane antidroga, le perlustrazioni hanno consentito di scovare e sequestrare circa 56 grammi di hashish e 45 grammi di cocaina, sottraendo la sostanza alla successiva vendita al dettaglio.

I controlli sono stati poi estesi al comune di Camaiore, con il pattugliamento del centro cittadino e l’ispezione di 2 esercizi commerciali. Nell’occasione sono state identificate più di 30 persone, 10 delle quali risultate positive ai controlli in Banca Dati. Il bilancio dell’operazione si è arricchito di due importanti risultati. Gli agenti hanno rintracciato e sottoposto a verifica due cittadini entrambi di origine marocchina nell’area della stazione ferroviaria di Viareggio. Il primo, un 48enne senza fissa dimora trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish già opportunamente suddivisi in dosi pronte per la cessione, unitamente alla somma di 125 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.