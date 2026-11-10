Fuga di gas al Polo Formazione di Maggiano

Un a fuga di gas ha richiesto di attivare le procedure di evacuazione del Polo Formazione della Azienda Usl a Maggiano. L’odore pungente è stato segnalato nella matti na di oggi 10 novembre e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco.

Il guasto è stato presto individuato dai tecnici del gas, che stanno riparando l’impianto e riportato la situazione alla normalità. La giornata di studi però non è potuta proseguire e molti studenti sono tornati a casa.