Fuga di gas al Polo Formazione di Maggiano

Il guasto è stato presto individuato dai tecnici, che hanno riparato l’impianto e riportato la situazione alla normalità
Una fuga di gas ha richiesto di attivare le procedure di evacuazione del Polo Formazione della Azienda Usl a Maggiano. L’odore pungente è stato segnalato nella mattina di oggi 10 novembre e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco.
Il guasto è stato presto individuato dai tecnici del gas, che stanno riparando l’impianto e riportato la situazione alla normalità. La giornata di studi però non è potuta proseguire e molti studenti sono tornati a casa.
(notizia in aggiornamento)