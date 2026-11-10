Furgone sfonda le cancellate di protezione del sottopasso di viale Carducci

L’autista di un furgone di consegne che trasportava generi alimentari, per cause e con dinamica di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada ed è finito contro le cancellate di protezione del sottopasso di viale Carducci a Lucca.

Erano circa le 6 di mattina quando il veicolo è piombato a ridosso del sottopasso, per fortuna senza colpire nessuno. L’asfalto era viscido per la pioggia ed è bastato un attimo per perdere il controllo.

Sul posto è subito arrivata la polizia locale che ha contestato il danneggiamento dei beni comunali. Servirà quindi attendere i tempi dell’assicurazione per il ripristino della limitazione.

Non è la prima volta che la ringhiera del sottopasso di viale Carducci viene divelta in un incidente. A maggio del 2019 un autovettura perse il controllo e ribaltandosi finì proprio all’imbocco del sottopasso travolgendo la ringhiera. Per il ripristino ci volle un intero anno.