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Furgone sfonda le cancellate di protezione del sottopasso di viale Carducci
La polizia locale che ha contestato il danneggiamento dei beni comunali
L’autista di un furgone di consegne che trasportava generi alimentari, per cause e con dinamica di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada ed è finito contro le cancellate di protezione del sottopasso di viale Carducci a Lucca.
Erano circa le 6 di mattina quando il veicolo è piombato a ridosso del sottopasso, per fortuna senza colpire nessuno. L’asfalto era viscido per la pioggia ed è bastato un attimo per perdere il controllo.
Sul posto è subito arrivata la polizia locale che ha contestato il danneggiamento dei beni comunali. Servirà quindi attendere i tempi dell’assicurazione per il ripristino della limitazione.
Non è la prima volta che la ringhiera del sottopasso di viale Carducci viene divelta in un incidente. A maggio del 2019 un autovettura perse il controllo e ribaltandosi finì proprio all’imbocco del sottopasso travolgendo la ringhiera. Per il ripristino ci volle un intero anno.