Furti, altri due colpi consumati e tentati a San Ginese: la paura viaggia sulle chat Whatsapp

Tagliano le inferriate a colpi di tronchese senza fare alcun rumore, spaccano i vetri ed entrano nelle abitazioni a qualsiasi ora del giorno, a volte perfino in presenza dei proprietari all’interno. È una vera e propria escalation di furti quella che sta interessando in questi giorni il territorio del comune di Capannori, gettando nella paura i residenti delle frazioni interessate.

Il modus operandi dei malviventi, almeno nei colpi denunciati dai cittadini nei gruppi di vicinato e alle forze dell’ordine, appare ormai collaudato e altamente specializzato. I malviventi eviterebbero l’uso di mole tradizionali per non generare rumori sospetti, affidandosi invece a pesanti tronchesi professionali per tranciare le protezioni in ferro alle finestre e a silenziose mole a batteria. Una volta fatto saltare il varco, rompono i vetri ed irrompono negli appartamenti alla ricerca di oggetti di valore o denaro contante.

Gli ultimi due episodi in ordine di tempo riguardano la frazione di San Ginese. Colpita prima un’abitazione in località Pierini domenica, poi, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 18, l’attenzione dei ladri si è spostata in località al Porto. In quest’ultima occasione i malviventi si sono introdotti in una prima casa riuscendo a scovare la cassaforte, ma all’interno non c’era, fortunatamente per i proprietari, nulla di valore.

Subito dopo aver visitato il primo immobile, i ladri si sono diretti verso l’appartamento situato al piano superiore dello stesso stabile. A evitare che il colpo andasse a buon fine è stata la presenza dell’inquilino, che si trovava a letto e che, insospettito dai rumori anomali provenienti dalla stanza vicina, ha acceso istintivamente le luci. Sentitosi scoperto, il ladro (solo o in compagnioa) si è dato immediatamente alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.