Malore del sindaco durante il consiglio comunale a Pietrasanta: seduta sospesa

La seduta del consiglio comunale programmata ieri sera (9 novembre) e iniziata regolarmente è stata sospesa poco dopo le 22, dopo la trattazione dei primi due punti all’ordine del giorno, a causa di un forte episodio di epistassi che ha colpito il sindaco Alberto Stefano Giovannetti

. Dopo i primi interventi sul posto, a fronte del perdurare del problema, Giovannetti è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale unico della Versilia dove ha ricevuto le cure del caso ed è stato sottoposto ad alcuni esami di routine.

A tarda notte, il sindaco è rientrato in autonomia presso la propria abitazione e ha riposato regolarmente; nei prossimi giorni completerà gli accertamenti medici necessari.

Giovannetti ringrazia tutti i consiglieri comunali e gli assessori che hanno prestato immediato aiuto e assistenza, il personale del nosocomio e tutte le persone che, nelle ultime ore, gli hanno espresso la propria vicinanza.