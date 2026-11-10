Maltempo, allagato il sottopasso di via Ingrillini

Oggi 1 0 novembre, Lucca si è svegliata sotto una pioggia battente. Sono già diverse le situazioni di allerta che stanno occupando i vigili del fuoco del comando provinciale.

Dalla mattina infatti, è allagato il sottopasso di viale Ingrillini, al momento non percorribile. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che stanno cercando di riportare la situazione alla normalità. La situazione sta ovviamente mettendo a dura prova la viabilità alternativa, con lunghe code sulle vie principalmente coinvolte.