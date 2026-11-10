Maltempo: Pietrasanta, Seravezza e Stazzema le più colpite. Fiumi sotto la lente

A Pietrasanta è stato chiuso il sottopasso Avis-Aurelia e ci sono segnalazioni di allagamenti in diverse zone della città

Sono le zone di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema le più colpite dall’ondata di maltempo che da questa mattina (10 novembre) sta interessando il nord ovest della Toscana nell’arco di un’allerta meteo di colore giallo emanata ieri dalla Regione.

In particolare i dati parlano di oltre 200 millimetri di pioggia caduti da inizio evento nella zona di Stazzema e Seravezza.

L’area di precipitazioni più intense si è spostata verso l’interno, ma nelle prossime ore sono previste altre piogge e rovesci che potranno ancora interessare le stesse aree.

Il Baccatoio a Pietrasanta è al secondo livello di guardia, il Carrione al primo livello a Carrara, il Versilia, in calo, è al primo livello a Seravezza.

A causa delle forti piogge che hanno interessato nelle prime ore di oggi l’intera area versiliese, con particolare riferimento al comune di Pietrasanta, i vigili del fuoco sono intervenuti per fronteggiare numerose richieste di soccorso legate ad allagamenti, smottamenti e danni causati dall’acqua. Per far fronte alle richieste, il dispositivo di soccorso è stato potenziato anche con squadre provenienti dai comandi limitrofi di Massa e Pisa, dotate anch’essi di moduli fluviali. Gli interventi ancora in corso sono circa cinque, mentre quelli evasi dalla mattinata sono oltre trenta. Le operazioni di soccorso sono in rapido smaltimento.

A Pietrasanta è stato chiuso il sottopasso Avis-Aurelia e ci sono segnalazioni di allagamenti – anche con interessamento di abitazioni – in diverse zone della città. Sono stati distribuiti sacchi di sabbia per contenimento dell’acqua ai richiedenti e sono partite le verifiche, con l’assessore Marcucci che è in giro per il territorio per monitorare la situazione.