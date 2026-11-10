Operaio morto in autostrada, Uiltrasporti: “La sicurezza non può essere solo uno slogan”

È ancora forte il dolore per la morte del 48enne Daouda Ndoye, travolto e ucciso mentre lavorava di notte sulla A11 all’altezza del casello di Prato Est.

A chiedere chiarezza e giustizia è il sindacato Uiltrasporti che, con le parole di Leonardo Mugnaini, Giulia Bencista, Giovanni Giusti e Simone Marsili “ritiene indispensabile che venga fatta piena luce su quanto accaduto, ricostruendo ogni passaggio dell’incidente e verificando tutte le condizioni operative e le misure di sicurezza previste per il personale impegnato sulla rete autostradale. Non possiamo limitarci a esprimere cordoglio quando un lavoratore perde la vita. Occorre interrogarsi concretamente sulle condizioni nelle quali gli ausiliari della viabilità sono chiamati a operare e sull’effettiva capacità delle misure di prevenzione di proteggerli dai pericoli della circolazione. La sicurezza non può essere soltanto uno slogan aziendale, né un capitolo dei documenti sulla prevenzione. Deve essere una garanzia reale per ogni lavoratore, soprattutto per chi svolge la propria attività direttamente sulla carreggiata o nelle sue immediate vicinanze”.

La Uiltrasporti ha chiesto un confronto urgente con Autostrade per l’Italia, affinché siano esaminate le procedure operative, le dotazioni di protezione, l’organizzazione degli interventi e tutte le misure necessarie a ridurre l’esposizione al rischio. Chi garantisce la sicurezza degli altri ha diritto di tornare a casa. La morte di Daouda Ndoye non può diventare una semplice notizia di cronaca destinata a essere dimenticata. Dietro quel nome ci sono una famiglia, degli affetti, una vita e colleghi che da oggi dovranno fare i conti con un’assenza dolorosa. Il personale autostradale non può essere lasciato solo ad affrontare rischi enormi nello svolgimento delle proprie mansioni. Servono investimenti, prevenzione, controlli e un’organizzazione del lavoro che metta davvero al primo posto la tutela della vita”.