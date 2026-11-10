Rubano la borsa ad una pensionata e provano a prelevare: arrestati dai Carabinieri a Lido di Camaiore

Arrestati un 41enne e un 28enne residenti a Milano: avevano rubato la borsa a un’anziana nel parcheggio di un supermercato

Ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di furto con destrezza, tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. Queste le motivazioni che hanno spinto i Carabinieri di Lido di Camaiore ad arrestare due uomini, un 41enne di nazionalità cubana e un 28enne di nazionalità peruviana, entrambi residenti a Milano e già gravati da precedenti di polizia.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due uomini, all’interno del parcheggio di un supermercato nella frazione di Lido di Camaiore, si sarebbero impossessati della borsa di una pensionata residente a Viareggio, contenente circa cento euro in contanti, uno smartphone e diverse carte di credito e debito.

Dopo il furto, i due si sarebbero recati ad uno sportello bancomat di un istituto bancario, dove sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano di effettuare un prelievo utilizzando una delle carte sottratte alla vittima.