Strade come torrenti a Pietrasanta, esondazioni a Solaio con fango e rocce nel centro abitato

Centoventi millimetri di pioggia, per la quasi totalità concentrati nelle 4 ore della mattinata di martedì, si sono abbattuti ininterrottamente sul territorio comunale di Pietrasanta.

Le strade si sono presto trasformate in veri e propri torrenti, nonostante l’attività di pulizia di caditoie e zanelle stradali messa preventivamente in atto dall’ufficio tecnico comunale, secondo una prassi ormai consolidata che si intensifica all’emissione di ogni allerta meteo. In diverse zone del territorio si sono registrati allagamenti, anche con interessamento di abitazioni: nel quartiere Africa, in zona Frati con il vicino viale San Francesco, sulla Provinciale Vallecchia, in via dello Stivale e soprattutto a Solaio, dove l’esondazione di un torrente ha trascinato fango, rocce, tronchi e ramaglie all’interno dell’abitato costringendo la polizia locale a ordinare la chiusura dell’accesso stradale (all’altezza di via Croce Verde). Sul posto, attivata immediatamente dall’ufficio tecnico comunale, è stata inviata la ditta TecnoEcoAmbiente per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Dalle 12, con ordinanza sindacale, è stata disposta l’apertura del Coc (Centro operativo comunale) dove si sono riuniti, per un più efficace coordinamento delle operazioni di raccolta segnalazioni e intervento, il personale comunale, di polizia locale e le associazioni di volontariato convenzionate per l’attività di protezione civile.

L’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, insieme al capo di gabinetto Gabriele Marchetti, ha effettuato nella mattinata una ricognizione completa del territorio, prima di raggiungere al Coc il dirigente preposto, Lorenzo Ricciarelli e la ‘collega’ delegata alla protezione civile Tatana Gliori: “Abbiamo raccolto una cinquantina di segnalazioni – riferiscono Marcucci e Gliori – e, anche se la situazione sulla rete stradale si è normalizzata appena cessata la pioggia, restano da monitorare Solaio e la zona Frati. Non solo per quanto accaduto oggi ma in vista dell’ulteriore passaggio perturbato previsto per la giornata di giovedì e che troverà, inevitabilmente, un territorio già provato dalle forti precipitazioni odierne. Metteremo in campo ogni risorsa necessaria al fine di ridurre più possibile il rischio di nuove criticità: vogliamo intanto ringraziare tutto il personale dell’ente, gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e, per il sempre preziosissimo supporto che ci danno nella verifica delle segnalazioni e nel monitoraggio del territorio, i volontari delle nostre associazioni, in particolare Muttley’s Versilia, Croce Verde Pietrasanta, Salvamento Versilia, Soccorso alpino e Comitato alluvionati 19 giugno”.

Il Coc resterà aperto almeno fino a tutta la giornata di domani (mercoledì) in attesa di verificare la portata della nuova perturbazione attesa giovedì sul territorio versiliese; al Centro operativo comunale sono disponibili sacchi di sabbia, da ritirare per chi ne avesse necessità; per segnalazioni, oltre al 115 (vigili del fuoco) è possibile contattare lo 0584.795288 (Coc) e il Comando di polizia locale (0584.795400).

L’attività del consorzio

Quasi 250 millimetri di pioggia caduti in 24 ore nelle aree più colpite del comprensorio, con punte superiori agli 80 millimetri in un’ora nel territorio di Stazzema. Un evento meteorologico intenso che ha interessato in particolare la Versilia e l’area apuana, mettendo sotto pressione il reticolo idraulico e richiedendo il costante monitoraggio da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Nel corso dell’evento i corsi d’acqua hanno registrato innalzamenti significativi dei livelli idrometrici. Il Baccatoio ha raggiunto il secondo livello di guardia a Pietrasanta, mentre il Carrione e il Versilia hanno toccato il primo livello di guardia rispettivamente a Carrara e Seravezza.

Particolarmente importante si è rivelata la gestione del Baccatoio. Attraverso la regolazione delle portate è stato possibile evitare criticità nelle aree di bonifica, senza andare ad aumentare il rischio nella parte terminale del corso d’acqua, anche dopo il superamento della seconda soglia di guardia. Determinante, poi, il contributo della cassa di espansione del Baccatoio, entrata in funzione attraverso lo sfioratore, così da laminare i volumi d’acqua e contribuire alla sicurezza idraulica del territorio.

Per tutta la durata dell’evento sono rimasti operativi gli impianti idrovori gestiti dal Consorzio. Nella zona nord della Versilia hanno lavorato circa dieci impianti per mantenere sotto controllo i livelli dei canali nelle aree di bonifica maggiormente interessate dalle precipitazioni. Sulla costa apuana sono inoltre rimasti attivi gli impianti di Magliano, Brugiano e Fossa Maestra.

Le maggiori criticità si sono registrate nel comune di Pietrasanta. Per quanto riguarda gli episodi che hanno interessato il Rio Solaio e il Fosso dei Frati, la fuoriuscita dell’acqua è stata causata dalle tombature presenti sui corsi d’acqua, “opere – dicono dall’ente – che non rientrano nelle competenze del Consorzio e che si sono dimostrate non adeguate a smaltire le eccezionali portate generate dalle precipitazioni concentrate in poche ore”.

Nel territorio di Camaiore si è inoltre verificato il crollo di un muro a servizio di una canaletta irrigua. Il personale è intervenuto con opere provvisionali e una sacchinata per contenere il deflusso dell’acqua e limitare ulteriori problematiche.

Nel frattempo, proseguono le attività di presidio e monitoraggio sul territorio. Mezzi e operatori sono impegnati nella rimozione di detriti e materiale trasportato dalla corrente che potrebbero creare ostruzioni nei corsi d’acqua, mentre gli sgrigliatori degli impianti idrovori stanno lavorando a pieno regime.