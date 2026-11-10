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Temporali forti, anche il mercoledì con l’allerta gialla nella Toscana nord occidentale
Secondo le previsioni al momento non può essere escluso anche un aggravamento e un’estensione delle criticità
Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo sulla Toscana nord-occidentale per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo principale e minore con validità immediata fino alla tarda serata di domani (11 novembre).
Dalle 12 cresce inoltre la possibilità di temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo principale e minore.
Nella giornata di domani, in fase di valutazione della previsione, non può essere escluso un aggravamento e un’estensione delle criticità.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.