Temporali forti, anche il mercoledì con l’allerta gialla nella Toscana nord occidentale

Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo sulla Toscana nord-occidentale per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo principale e minore con validità immediata fino alla tarda serata di domani (11 novembre).