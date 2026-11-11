Allarmi bomba nelle scuole, in azione il sistema di emergenza regionale: “Sicurezza viene prima di tutto”

Allarmi bomba nelle scuole del territorio, questione diffusa in tutta Italia e anche in Toscana.

Il governatore Eugenio Giani invita contemporaneamente all’attenzione e alla calma.

“In queste ore – dice – numerose scuole in Toscana, come nel resto d’Italia, stanno ricevendo e-mail contenenti minacce di bomba. Dalle 11 il Numero unico di emergenza 112 ha ricevuto centinaia di chiamate. Diversi istituti sono stati evacuati in via precauzionale. Nonostante l’elevato numero di segnalazioni, il nostro sistema di emergenza sta garantendo la risposta alle chiamate senza tempi di attesa”.

“Siamo in costante contatto con le autorità competenti e seguiamo l’evolversi della situazione – conclude Giani – La sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico viene prima di tutto”.

“Siamo di fronte ad atti sconsiderati e assolutamente inaccettabili che vanno a turbare quello che è il lavoro, la laboriosità, e in questo caso particolare l’attività nelle scuole”. È il commento del governatore

Contro questi “sconosciuti turbatori dell’ordine pubblico”, per il presidente, “serve che scatti una ferrea attività di vigilanza, controllo e individuazione dei responsabili”. “È inaccettabile questo clima di difficoltà che sembra pervadere il nostro paese”, ha detto il presidente che ha appreso la notizia dal presidente della Provincia di Massa-Carrara e dal sindaco di Aulla, mentre si recava ad Albiano per l’inaugurazione della palestra scolastica realizzata grazie ad una variazione di bilancio regionale.