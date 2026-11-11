Maltempo|
Allerta meteo, Serchio sotto la lente: esondazioni al Ponte del Diavolo, chiuso il Brennero
Livelli di guardia superati anche a Calavorno e a Monte San Quirico, attenzione anche sulla Lima. Domani è allerta rossa
Iniziano già alla vigilia della giornata più pericolosa i problemi legati al maltempo lungo l’asta del Serchio.
Dopo un pomeriggio di piogge intense, di piccoli smottamenti e di alberi caduti sulle strade secondarie, che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e tecnici dei Comuni e delle Unioni dei Comuni l’osservato speciale, nella nottata, è il Serchio, di cui è arrivata l’ondata di piena.
Il livello del fiume è altissimo in particolare all’altezza del ponte sul Serchio dove il fiume intorno alla mezzanotte ha iniziato a esondare dalle spallette. Per questo motivo era stata disposta dal Comune la chiusura del Brennero in entrambe le direzioni dal ponte Pari a Chifenti. Disposta, dopo un summit con i Comuni, anche la chiusura del ponte di Mologno.
Il Comune di Borgo a Mozzano ha distribuito sacchi di sabbia agli abitanti della zona più vicina al ponte a protezione degli ingressi delle abitazioni. Massima l’attenzione del sistema della protezione civile comunale e sovracomunale. Alcuni Comuni hanno disposto l’apertura dei Coc.
Il fiume ha superato il primo livello di guardia a Calavorno, Ponte di Cambia, Borgo a Mozzano e Monte San Quirico. Alto anche il livello della Lima: la piena del Serchio ha infatti effetto anche su tutti gli affluenti.