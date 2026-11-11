Allerta meteo, Serchio sotto la lente: esondazioni al Ponte del Diavolo, chiuso il Brennero

Livelli di guardia superati anche a Calavorno e a Monte San Quirico, attenzione anche sulla Lima. Domani è allerta rossa

Iniziano già alla vigilia della giornata più pericolosa i problemi legati al maltempo lungo l’asta del Serchio.

Dopo un pomeriggio di piogge intense, di piccoli smottamenti e di alberi caduti sulle strade secondarie, che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e tecnici dei Comuni e delle Unioni dei Comuni l’osservato speciale, nella nottata, è il Serchio, di cui è arrivata l’ondata di piena.

Il livello del fiume è altissimo in particolare all’altezza del ponte sul Serchio dove il fiume intorno alla mezzanotte ha iniziato a esondare dalle spallette. Per questo motivo era stata disposta dal Comune la chiusura del Brennero in entrambe le direzioni dal ponte Pari a Chifenti. Disposta, dopo un summit con i Comuni, anche la chiusura del ponte di Mologno.

Il Comune di Borgo a Mozzano ha distribuito sacchi di sabbia agli abitanti della zona più vicina al ponte a protezione degli ingressi delle abitazioni. Massima l’attenzione del sistema della protezione civile comunale e sovracomunale. Alcuni Comuni hanno disposto l’apertura dei Coc.

Il fiume ha superato il primo livello di guardia a Calavorno, Ponte di Cambia, Borgo a Mozzano e Monte San Quirico. Alto anche il livello della Lima: la piena del Serchio ha infatti effetto anche su tutti gli affluenti.

A Lucca l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti, insieme agli uffici, ai tecnici competenti ed ai volontari nella zona nord del Comune ha monitorato la situazione maltempo nelle aree limitrofe al fiume Serchio. Proseguono le verifiche e l’attenzione resta alta.