Allerta rossa in Valle del Serchio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado

“Come sindaci dell’Unione dei Comuni della Media Valle – si legge in una nota – stante una situazione di continuità territoriale tra rosso e arancione e, insistendo entrambe le situazioni sugli eventi metereologici degli ultimi giorni, abbiamo deciso di prendere provvedimenti unanimi per tutto il nostro territorio. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado e sarà interdetto, sempre per la giornata di domani, l’accesso a parchi pubblici, impianti sportivi e cimiteri. Ovvero, ci comporteremo anche da noi come se fosse allerta rossa”.