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Allerta rossa in Valle del Serchio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado

11 novembre 2026 | 14:53
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di Redazione

Redazione

Allerta rossa in Valle del Serchio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Chiusi domani, con ordinanze dei sindaci, anche parchi pubblici, impianti sportivi e cimiteri, anche a Borgo e Pescaglia

Primi, attesi, provvedimenti, in vista dell’allerta rossa di domani (12 novembre) in Valle del Serchio. 

Viste le previsioni che parlano di allagamenti e di piogge intense per tutta la giornata le amministrazioni chiuderanno, nelle aree di allerta rossa, i plessi scolastici e i parchi gioco e ci sarà lo stop delle attività all’aperto. 

I sindaci della Garfagnana, data l’allerta rossa, hanno disposto ufficialmente le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani ognuno per il territorio di propria competenza.

Stesso provvedimento anche in Mediavalle, comprese Borgo a Mozzano e Pescaglia, che pure sono in allerta arancione “per continuità territoriale”.

Come sindaci dell’Unione dei Comuni della Media Valle – si legge in una nota – stante una situazione di continuità territoriale tra rosso e arancione e, insistendo entrambe le situazioni sugli eventi metereologici degli ultimi giorni, abbiamo deciso di prendere provvedimenti unanimi per tutto il nostro territorio. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado e sarà interdetto, sempre per la giornata di domani, l’accesso a parchi pubblici, impianti sportivi e cimiteri. Ovvero, ci comporteremo anche da noi come se fosse allerta rossa”.

Si raccomanda la massima prudenza lungo le strade e di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari. 