La decisione|
Allerta rossa in Valle del Serchio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado
Chiusi domani, con ordinanze dei sindaci, anche parchi pubblici, impianti sportivi e cimiteri, anche a Borgo e Pescaglia
Primi, attesi, provvedimenti, in vista dell’allerta rossa di domani (12 novembre) in Valle del Serchio.
Viste le previsioni che parlano di allagamenti e di piogge intense per tutta la giornata le amministrazioni chiuderanno, nelle aree di allerta rossa, i plessi scolastici e i parchi gioco e ci sarà lo stop delle attività all’aperto.
I sindaci della Garfagnana, data l’allerta rossa, hanno disposto ufficialmente le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani ognuno per il territorio di propria competenza.
Stesso provvedimento anche in Mediavalle, comprese Borgo a Mozzano e Pescaglia, che pure sono in allerta arancione “per continuità territoriale”.
Si raccomanda la massima prudenza lungo le strade e di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari.