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Doppia truffa nel mondo dei noleggi e delle locazioni di case: tre nei guai dopo le indagini dei carabinieri
La tecnica è la stessa: bonifico anticipato prima di concludere il contratto e poi il silenzio. Ma stavolta è andata male
Due distinte attività investigative condotte dai carabinieri sul territorio lucchese hanno portato alla denuncia di tre persone, ritenute coinvolte, a vario titolo, in altrettanti episodi di truffa online, legati al noleggio di veicoli e alla locazione di immobili.
Nel primo caso, i militari della stazione dei carabinieri di Borgo Giannotti, al termine di un’attività d’indagine avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino italiano, residente a Lucca, hanno denunciato un 35enne residente a Napoli per il reato di truffa.
La vittima, intenzionata a noleggiare un furgone, aveva consultato un sito internet specializzato nel noleggio di veicoli, successivamente risultato contraffatto. Attraverso la piattaforma aveva acquisito il contatto telefonico di un sedicente operatore, che lo aveva invitato a effettuare un bonifico di diverse centinaia di euro per procedere con il noleggio. Una volta ottenuto il pagamento, l’interlocutore si era reso irreperibile, senza dare seguito alla richiesta.
Nel secondo episodio, i carabinieri della stazione di Lucca, a conclusione di un’attività investigativa scaturita dalla denuncia presentata da un cittadino italiano, residente nella provincia di Roma, hanno denunciato due persone, una cittadina polacca di 61 anni e un cittadino italiano di 31 anni, per il reato di truffa aggravata in concorso.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino italiano, presentandosi con un’identità fittizia e qualificandosi come locatore di un appartamento situato a Lucca, avrebbe avviato una trattativa attraverso diversi messaggi WhatsApp con la vittima, convincendola a effettuare un bonifico istantaneo di diverse migliaia di euro, quale saldo del canone di locazione.
Dopo aver ricevuto il pagamento, il presunto locatore si sarebbe reso irreperibile. La vittima, effettuate ulteriori verifiche, avrebbe successivamente scoperto che l’immobile oggetto della trattativa non esisteva.
Le indagini hanno consentito ai militari di identificare le due persone ritenute coinvolte nella vicenda, che sono state entrambe denunciate.