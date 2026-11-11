Doppia truffa nel mondo dei noleggi e delle locazioni di case: tre nei guai dopo le indagini dei carabinieri

Due distinte attività investigative condotte dai carabinieri sul territorio lucchese hanno portato alla denuncia di tre persone, ritenute coinvolte, a vario titolo, in altrettanti episodi di truffa online, legati al noleggio di veicoli e alla locazione di immobili.

Nel primo caso, i militari della stazione dei carabinieri di Borgo Giannotti, al termine di un’attività d’indagine avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino italiano, residente a Lucca, hanno denunciato un 35enne residente a Napoli per il reato di truffa.



La vittima, intenzionata a noleggiare un furgone, aveva consultato un sito internet specializzato nel noleggio di veicoli, successivamente risultato contraffatto. Attraverso la piattaforma aveva acquisito il contatto telefonico di un sedicente operatore, che lo aveva invitato a effettuare un bonifico di diverse centinaia di euro per procedere con il noleggio. Una volta ottenuto il pagamento, l’interlocutore si era reso irreperibile, senza dare seguito alla richiesta.