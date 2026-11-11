Finito in mattinata l’intervento di rimozione dei detriti a Solaio dopo il maltempo

Proseguono a Pietrasanta gli interventi per il ripristino della viabilità e il monitoraggio del territorio all’indomani dell’ondata di maltempo che, ieri (10 novembre), ha colpito il territorio riversando una quantità di pioggia pari a quella che, in media, cade nell’intero mese di novembre.

Si è concluso nella mattinata odierna l’intervento di rimozione dei detriti e di ripristino del passaggio in via Fondicacce a Solaio, uno dei tratti rimasti coinvolti nell’esondazione del torrente che martedì ha riversato nell’abitato collinare fango, rocce, tronchi e ramaglie. Resta invece chiusa al transito via Lago Maggiore a causa di un palo Enel pericolante: si attende intervento di messa in sicurezza da parte degli addetti, già contattati dall’ufficio tecnico comunale. A scopo precauzionale, in vista del prossimo passaggio perturbato atteso, nella sua fase più intensa, giovedì pomeriggio, è stato chiuso anche il parcheggio in via Madre Teresa di Calcutta che, trovandosi in area depressa rispetto al piano stradale, è più vulnerabile agli allagamenti.

Il Centro operativo comunale, aperto da martedì con ordinanza sindacale, resterà attivo anche nelle prossime ore con reperibilità notturna (0584.795288): qui possono essere ritirati i sacchi di sabbia anti allagamento da parte dei cittadini che ne avessero necessità, lasciando agli operatori della protezione civile presenti in loco dati anagrafici, un contatto telefonico e copia di un documento d’identità. Dalla sala monitor, oltre alla progressione dei fronti perturbati, vengono monitorate con particolare attenzione e il supporto delle associazioni di volontariato le situazioni di maggiore fragilità “aperte” sul territorio: oltre a Solaio, via Canaldoro a Capezzano Monte e via Castiglione a Strettoia, entrambe interessate da un grave dissesto ad aprile dello scorso anno.