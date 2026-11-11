Finti Sms targati Asl, l’azienda sanitaria mette in guardia

L’azienda Asl Toscana nord ovest mette in guardia i cittadini da alcuni Sms fraudolenti che stanno circolando sui telefoni cellulari e che invitano a contattare presunti recapiti aziendali per ricevere informazioni urgenti sulla propria salute o su prenotazioni e prestazioni sanitarie.

L’invito ai cittadini è a non chiamare i numeri riportati negli Sms sospetti, a non fornire dati personali e a segnalare eventuali episodi alle autorità competenti. Per qualsiasi informazione relativa ai servizi sanitari e alle prenotazioni è opportuno utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.