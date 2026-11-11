L'avviso|
Finti Sms targati Asl, l’azienda sanitaria mette in guardia
I messaggi, che possono riportare diciture come Centro unico primario o Centro unico polivalente, cercano di simulare comunicazioni ufficiali
L’azienda Asl Toscana nord ovest mette in guardia i cittadini da alcuni Sms fraudolenti che stanno circolando sui telefoni cellulari e che invitano a contattare presunti recapiti aziendali per ricevere informazioni urgenti sulla propria salute o su prenotazioni e prestazioni sanitarie.
I messaggi, che possono riportare diciture come Centro unico primario o Centro unico polivalente, cercano di simulare comunicazioni ufficiali del Servizio sanitario, inducendo i destinatari a richiamare numeri telefonici con prefisso 893, 895 o 899. Si tratta di numerazioni a tariffazione speciale, per le quali la chiamata può comportare costi elevati a carico dell’utente, anche in tempi brevi. In alcuni casi, inoltre, i cittadini hanno riferito di essere stati trattenuti a lungo in attesa da operatori sconosciuti.
L’Azienda Usl Toscana nord ovest precisa con chiarezza che non utilizza mai tali numeri per comunicare con i cittadini e che i recapiti indicati in questi Sms non appartengono alle utenze aziendali. L’azienda non invia messaggi che invitano a richiamare numerazioni a pagamento per ricevere informazioni su prenotazioni o prestazioni sanitarie. Si tratta quindi di comunicazioni ingannevoli, che potrebbero essere finalizzate a generare addebiti telefonici o a raccogliere dati personali.
L’invito ai cittadini è a non chiamare i numeri riportati negli Sms sospetti, a non fornire dati personali e a segnalare eventuali episodi alle autorità competenti. Per qualsiasi informazione relativa ai servizi sanitari e alle prenotazioni è opportuno utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.