La giornata più lunga per un dirigente scolastico: dall’allarme bomba all’allerta meteo

Il giorno più lungo per un dirigente scolastico, dall’allarme bomba della mattina all’allerta meteo con codice rosso in alcune parti del territorio provinciale emanata per domani (12 novembre).

Una delle giornate più complesse sul piano organizzativo e della sicurezza anche per l’istituto comprensivo Porcari–Montecarlo–Villa Basilica, guidato dal dirigente scolastico Antonio Marchetta, chiamato a gestire le due distinte criticità e che ha raccontato queste interminabili 24 ore a Lucca in Diretta.

Di fronte all’allarme bomba, il dirigente ha disposto l’evacuazione degli edifici scolastici, ponendo al primo posto la sicurezza degli alunni e del personale. In attesa di specifici protocolli ministeriali, la linea adottata è stata quella della massima prudenza: non spetta infatti alla scuola stabilire se una minaccia sia attendibile o meno. Gli alunni sono stati accompagnati, sotto la costante sorveglianza del personale, in aree sicure esterne alle pertinenze scolastiche.

Determinante la collaborazione di tutta la comunità scolastica: collaboratori del dirigente, responsabili di plesso, docenti, personale Ata e Dsga hanno operato in pieno coordinamento. Preziosa anche la collaborazione delle amministrazioni comunali di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica, con i rispettivi sindaci e assessori, che hanno contribuito alla gestione delle criticità. Fondamentale, infine, la disponibilità delle famiglie, che hanno risposto con grande senso di responsabilità, recandosi a prendere i propri figli e collaborando con il personale scolastico.

“È stata una delle giornate più difficili da gestire da quando sono dirigente scolastico, ma anche la dimostrazione di quanto sia importante poter contare su una grande squadra”, ha sottolineato Marchetta.

Dopo le interlocuzioni con le forze dell’ordine a livello provinciale di Lucca, non risultano al momento ulteriori criticità legate all’allarme bomba. Domani le scuole di Porcari e Montecarlo saranno regolarmente aperte, mentre resteranno chiusi i plessi di Villa Basilica, esclusivamente per l’allerta meteo rossa, come disposto dall’ordinanza del sindaco.