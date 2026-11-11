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Cronaca
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L’allarme bomba arriva via mail alle segreterie degli istituti scolastici: e scatta il piano di emergenza

11 novembre 2026 | 12:19
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di Redazione

Redazione

L&#8217;allarme bomba arriva via mail alle segreterie degli istituti scolastici: e scatta il piano di emergenza

Messaggi identici (e deliranti) in tutta Italia. Interrotte le attività didattiche e amministrative in attesa di controlli

Tutto si è verificato dalle 10 in poi. E da allora i telefoni non hanno smesso di squillare. 

Una prima comunicazione dell’allarme ricevuto per posta da una scuola e poi, come una goccia all’interno di un bicchiere d’acqua, come l’onda sismica di un terremoto la notizia si è espansa in tutta la provincia: un allarme bomba, copiato e incollato così come arrivato a tantissime scuole di tutta Italia, che in pochi minuti ha fatto scattare il piano di emergenza negli istituti di tutti gli ordini e i gradi.

Il modello identico per tutti: prima l’evacuazione, senza farsi troppe domande, secondo i protocolli a cui gli stessi studenti sono ‘allenati’ per le esercitazioni svolte nell’arco degli anni, poi il raduno nei punti di raccolta, l’attesa per i genitori, soprattutto per i bimbi più piccoli e laddove possibile, quindi il ritorno a casa.

Impossibile, infatti, vista la quantità di scuole interessate, una bonifica da parte dei tecnici, in tempi utili per riprendere le lezioni in mattinata. Ed è in dubbio anche che, in qualche caso, ci si possa riuscire entro domani, almeno secondo le prime comunicazioni interne dei diversi dirigenti scolastici.

Lo dicono anche le comunicazioni giunte a studenti e genitori: “Considerata l’impossibilità per le forze dell’ordine – si legge nella comunicazione di un istituto, di effettuare contamporaneamente le verifiche in tutte le scuole interessate, per la giornata odienra non è previsto il rientro negli edifici scolastici”.

Sospese, dunque, le attività didattiche e amministrative. Niente scuola nemmeno per il serale, per gli istituti che ce l’hanno. 

Anche le istituzioni si sono mosse, in primis i Comuni. Così ha scritto sui social il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari: “Tutti i bambini e i ragazzi delle scuole di Porcari di ogni ordine e grado sono in fase di uscita ed evacuazione dagli immobili scolastici.  La decisione è di tipo precauzionale e va condivisa. Bisogna per oggi interrompere le lezioni di asili (anche nido), elementari e medie. Si prega quindi di andare a riprendere i ragazzi appena possibile. Avvisate i vostri familiari e conoscenti”.

Così il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: “Anche al nostro istituto comprensivo sono arrivati i presunti allarmi bomba, dunque, d’accordo con il dirigente scolastico, stiamo procedendo a spostare altrove le classi. A Borgo al Palasport; a Diecimo alla Misericordia; a Valdottavo al Teatro; a Corsagna alla Sala banda. L’auspicio è che tutto si risolva al più presto”.

In rete, intanto, e anche sulle tv nazionali, circola il testo che sarebbe arrivato alle diverse segreterie scolastiche. Un testo in cui, oltre a parlarsi di un sacchetti di plastica con dentro un potente ordingno a distanza si parla anche di una minaccia alla premier e di successivi attacchi ai ‘sopravvissuti’ a coltellate.

Un palese e probabile delirio con l’obiettivo di destabilizzare la vita di tutti i giorni così come gli attacchi hacker frequenti delle ultime settimane. 