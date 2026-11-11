“Minimo sei mesi di attesa per un intervento alla prostata al San Luca”: il calvario di un paziente lucchese

Problemi per le liste d’attesa degli interventi chirurgici non urgenti di tipo urologico: “Per una disostruzione prostatica ci vogliono 6 mesi per l’intervento a Lucca. Non va meglio al Versilia dove la lista d’attesa si allunga a 7-8 mesi, mentre per il solito intervento a Pisa ci vuole un anno e mezzo”.



Lo spiega un paziente lucchese che in attesa dell’intervento dovrà tenere a lungo il catetere, dopo aver curato una grave infezione da sepsi in piena setticemia con valori di Pcr di 235 mg/L. L’uomo ha contattato la redazione di Lucca in Diretta per spiegare i problemi avuti con il sistema sanitario.

“Ad oggi la situazione dell’infezione è rientrata a seguito di una cura di antibiotici – spiega il segnalatore -. I valori da 235 sono scesi a 3,2 e si erano stabilizzati, adesso però iniziano a risalire e sono già a 8, io ho paura che l’infezioni ritorni”. L’uomo racconta la situazione vissuta in questi ultimi mesi, quando si è trovato completamente bloccato e incapace di riuscire ad urinare.

“Sentivo delle fitte forti e molto importanti e io inizialmente non gli avevo dato il peso dovuto – racconta l’uomo -. Dopo un giorno mi sono completamente bloccato e non riuscivo più ad orinare. A quel punto sono andato di corsa all’ospedale al San Luca. Inizialmente mi hanno fatto tornare a casa con il catetere, ma io sono tornato perché mi era stato posizionato male”.

Un altro urologo decide di approfondire la situazione e fargli delle analisi alla Pcr: “Nelle condizioni in cui ero questo medico mi ha detto che non poteva lasciarmi tornare a casa – prosegue nel racconto il segnalatore -. I valori della Pcr erano di 235 mg/L e c’era un severa infezione in corso, tanto che mi ha detto che nelle condizioni in cui ero non era detto che sarei arrivato al giorno successivo”.

Il paziente viene quindi ricoverato al San Luca, nel reparto di medicina, ma viene seguito da malattie infettive e vi rimane per 9 giorni. Gli mettono il catetere e lo fanno svuotare, dopo lo spostano nel reparto di chirurgia.

“Anche quel reparto è vicino a malattie infettive – spiega l’uomo -. Mi hanno tenuto per un giorno e la mattina dopo è venuta la dottoressa che mi ha dimesso. I valori si erano abbassati e potevo tornare a casa. Ho preso una sessantina di antibiotici fra ospedale e casa, a casa non ce la facevo più perché la pancia mi scoppiava e mi faceva un male boia e me li hanno fatti sospendere. Mi hanno fatto nuovamente le analisi alla Pcr e la prima volta era intorno ai 9 e a 8 e infine a 3,2. Una settimana fa mi sono fatto nuvamente le analisi e i valori si sono rialzati a 8 un’altra volta e sono molto preoccupato”.

Per risolvere il suo problema il paziente dovrebbe sottoporsi ad un intervento di disostruzione della prostata, ma purtroppo riuscire a farlo se non è rilevata una urgenza non è così semplice.

“Mi hanno spiegato che non si tratta di un intervento d’urgenza – precisa -. Solo chi ha un tumore o è a rischio della vita viene registrato come tale. Il problema però è che le liste di attesa sono molto lunghe: per Lucca si parla di 6 mesi, per il Versilia dai 7 ai 9 mesi e per Pisa si va addirittura a un anno e mezzo. Io non ce la faccio a stare con il catetere per tutto questo tempo, è certamente scomodo e difficile portarlo dietro. Inoltre la mia preoccupazione più grande è che ritorni l’infezione. Proprio per questo sto proseguendo e domani ho nuovamente appuntamento con lo specialista per vedere se l’infezione è tornata o meno”.

Impossibile rivolgersi alla medicina privata, un intervento come il suo può arrivare a costare anche 12mila euro.