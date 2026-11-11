Operaio morto mentre lavora in A11, Di Sanzo (Pd) chiede un’informativa urgente alla ministra Calderone

“Sulla morte sul lavoro di Daouda Ndoye, insieme a Arturo Scotto, abbiamo chiesto alla Camera un’informativa urgente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alla ministra Calderone”. Lo dichiara Christian Di Sanzo, deputato e segretario reggente del Pd di Prato.

“Chiediamo che sia fatta piena luce sulla morte di Daouda Ndoye. Stava svolgendo un compito delicato, a pochi metri dalle auto in corsa, per garantire la sicurezza di chi viaggiava. Era un lavoratore esperto, un padre, un volontario della Croce Rossa, un rappresentante sindacale stimato dai colleghi. La sua scomparsa colpisce una comunità intera e chiede risposte”.

“Non è un caso isolato. Nei primi otto mesi del 2026 – continua il deputato dem – le denunce di infortunio mortale sono state 701, in aumento rispetto allo scorso anno. Le denunce di infortunio crescono del 5,1 per cento e le malattie professionali del 16,3. Gli infortuni aumentano persino tra gli studenti. Sono dati drammatici. Al dolore deve seguire l’impegno. Servono più controlli, più ispettori e più prevenzione. Bisogna ridurre la precarietà, che espone i lavoratori a rischi maggiori. Occorre mettere un limite ai subappalti a cascata, a partire dalle grandi aziende pubbliche. Da tempo chiediamo al governo di rendere noti i dati sugli infortuni negli appalti, senza ricevere risposte. Va contrastato con decisione il caporalato, che si regge su salari bassi e diritti compressi”.