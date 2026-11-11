Presunto allarme bomba, attimi di apprensione fra gli studenti: “Ho visto professori e alunni avere paura”

A raccontare quegli attimi una studentessa di uno degli istituti presentiu nel plesso di via San Nicolao: “Avevamo appena finito di fare merenda, come al solito sui gradini delle scale – dice – Abbiamo sentito attraverso l’interfono (cosa rara) la voce del nostro collaboratore scolastico che ci diveva Evacuare la scuola, entro un minuto tutti in San Francesco. È scattata un po’ di apprensione, sopratutto perché i professori chiedevano a noi cosa fosse successo. Abbiamo capito che non era un’esercitazione quindi prendendo tutte le nostre cose siamo usciti e ci siamo diretti in San Francesco. A quel punto è arrivata la notizia di un presunto allarme bomba arrivato per email alla segreteria; alla fine siamo andati via, non rientrando a scuola. Ho visto professori, alunni e compagni avere paura. È importante in queste situazioni non perdere la calma, ma in questo caso è stato difficile. Forse perché non siamo pienamente consapevoli e pronti a ciò che stiamo vivendo”.