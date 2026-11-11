Presunto allarme bomba, evacuati molti istituti scolastici della provincia

Studenti e insegnanti sono usciti precauzionalmente. Lo scorso episodio si verificò il 19 ottobre: furono 1000 gli studenti interessati

Nuovo presunto allarme bombe nelle scuole della Piana di Lucca, gli istituti sono stati evacuati precauzionalmente.

Tutto sarebbe partito da una mail arrivata ai singoli istituti scolastici, in serie, probabilmente grazie all’utilizzo di un database di indirizzi di istituti scolastici pubblici.

Il tam tam fra i genitori e gli studenti si è presto diffuso. Prima Sant’Anna, poi i licei del centro storico, liceo artistico, Machiavelli e Paladini, poi il Vallisneri e il Civitali. Evacuati anche il Giorgi a Saltocchio, le scuole di San Cassiano a Vico, Santa Maria del Giudice e molti alti istituti dell’intera città.

Ma l’allarme si è esteso anche altrove. Evacuate, fra le altre, le scuole di Capannori e di Porcari, le scuole di Massarosa e l’Iti, la Carducci, la Motto e la Viani di Viareggio, gli istituti di Pietrasanta. Un allarme, insomma, che ha presto interessato l’intero territorio.

Gli alunni, fatti evacuare dopo l’avviso alle famiglie, hanno atteso all’esterno. A Sant’Anna, vista la pioggia, qualcuno ha atteso sotto un gazebo nell’adiacente parco giochi Robinson. I ragazzi del classico sono stati fatti spostare in piazza del Real Collegio, quelli del Civitali in piazza della Concordia e quelli del Paladini e del professionale moda in piazza San Francesco.



Gli studenti del Machiavelli ‘sfollati’ sulle Mura

Sono scattate, da parte delle scuole e degli enti interessati, le procedure di sicurezza previste dal piano di emergenza. Tutti gli studenti e il personale sono stati evacuati tempestivamente e condotti ai punti di raccolta esterne. I genitori, soprattutto dei bambini più piccoli, laddove possibile, sono stati chiamati per portare a casa i propri figli.

“Avevamo appena finito di fare merenda, come al solito sui gradini delle scale – dice una studentessa dell’ex convento in via San Nicolao – Abbiamo sentito attraverso l’interfono (cosa rara) la voce del nostro collaboratore scolastico che ci diveva Evacuare la scuola, entro un minuto, tutti in San Francesco. È scattata un po’ di apprensione, sopratutto perché i professori chiedevano a noi cosa fosse successo. Abbiamo capito che non era un’esercitazione quindi prendendo tutte le nostre cose siamo usciti e ci siamo diretti in San Francesco. A quel punto è arrivata la notizia di un presunto allarme bomba arrivato per email alla segreteria; alla fine siamo andati via, non rientrando a scuola. Ho visto professori, alunni e compagni avere paura. È importante in queste situazioni non perdere la calma, ma in questo caso è stato difficile. Forse perché non siamo pienamente consapevoli e pronti a ciò che stiamo vivendo”.

Le autorità competenti sono state allertate e stanno effettuando tutte le verifiche del caso.