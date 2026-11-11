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Previsioni preoccupanti in Valle del Serchio: domani è allerta rossa
Per Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia e la Versilia il codice è arancione, giallo per la Piana: un giovedì con gli occhi al cielo
Previsioni meteo preoccupanti domani (12 novembre) per il territorio della Valle del Serchio.
La sala operativa ha emesso un’allerta per rischio idrogeologico rossa sul nord ovest della Toscana dalle 10 alle fino alla mezzanotte di domani (12 novembre). Interessa tutta la valle del Serchio, oltre alla Val di Lima, la Valle del Reno e la Lunigiana.
Allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico, invece, per Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia e la Versilia. Allerta gialla, invece, per temporali forti su tutto il resto della Toscana.
Le previsioni nel dettaglio
Il Centro funzionale regionale della Regione Toscana ha emesso una serie di allerte meteo per la provincia di Lucca, in vista dell’arrivo di una forte perturbazione che interesserà il territorio a partire dal pomeriggio di oggi (11 novembre).
Per la zona S1 (Serchio-Garfagnana-Lima) è prevista un’allerta arancione dalle 17 di oggi alle 10 di domani (12 novembre), quando il livello passerà a rosso, fino alle 23,59.
Per quanto riguarda il rischio idraulico sul reticolo principale, le zone S1 (Serchio-Garfagnana-Lima), S2 (Serchio-Lucca) e S3 (Serchio-Costa) saranno interessate da un’allerta arancione dalla mezzanotte alle 23,59 di domani, giovedì 12.
Un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore interesserà, invece, le zone S2, S3 e V (Versilia), dalle 17 di oggi alle 2m:59 di domani.
Passerà, infine, da verde a giallo per la giornata di domani la zona A4, che comprende i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari.
Secondo le previsioni del CFfr la pressione atmosferica è in calo e una forte perturbazione si sta avvicinando alla Toscana. Già dalla seconda parte della giornata di oggi sono attese piogge diffuse sulle zone settentrionali, in particolare sulle province di Massa e Lucca e sull’Appennino Tosco-Emiliano.
Nel corso della notte le precipitazioni potranno attenuarsi, per poi intensificarsi nuovamente dalla mattina di domani, estendendosi a tutta la regione. Nella seconda parte della giornata, le piogge potranno assumere anche carattere temporalesco.
Per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e
www.regione.toscana.it/allertameteo.
Le decisioni dei Comuni
A Viareggio, alla luce del quadro meteorologico, è in corso una valutazione sull’eventuale chiusura delle scuole. La sindaca Sara Grilli è in contatto con gli altri sindaci del territorio per esaminare l’evoluzione delle previsioni e valutare l’adozione di provvedimenti coordinati, tenendo conto sia delle condizioni locali sia degli spostamenti quotidiani degli studenti e del personale scolastico tra i diversi comuni. Al momento non è stata assunta alcuna decisione definitiva sulla sospensione delle attività didattiche. Eventuali provvedimenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune. Restano intanto chiuse le pinete cittadine e il viale dei Tigli, quale misura precauzionale a tutela della pubblica incolumità.
Tutti gli enti raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza, invitando a evitare le aree soggette ad allagamento, i sottopassi e le zone prossime ai corsi d’acqua, e a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense delle precipitazioni.