Previsioni preoccupanti in Valle del Serchio: domani è allerta rossa

Secondo le previsioni del CFfr la pressione atmosferica è in calo e una forte perturbazione si sta avvicinando alla Toscana. Già dalla seconda parte della giornata di oggi sono attese piogge diffuse sulle zone settentrionali, in particolare sulle province di Massa e Lucca e sull’Appennino Tosco-Emiliano.

A Viareggio, alla luce del quadro meteorologico, è in corso una valutazione sull’eventuale chiusura delle scuole. La sindaca Sara Grilli è in contatto con gli altri sindaci del territorio per esaminare l’evoluzione delle previsioni e valutare l’adozione di provvedimenti coordinati, tenendo conto sia delle condizioni locali sia degli spostamenti quotidiani degli studenti e del personale scolastico tra i diversi comuni. Al momento non è stata assunta alcuna decisione definitiva sulla sospensione delle attività didattiche. Eventuali provvedimenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali del Comune. Restano intanto chiuse le pinete cittadine e il viale dei Tigli, quale misura precauzionale a tutela della pubblica incolumità.