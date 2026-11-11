L'ente|
Verso l’allerta rossa: il Consorzio di Bonifica mobilita tutto il personale
Per garantire il monitoraggio più capillare possibile dei corsi d’acqua e la gestione di eventuali criticità ed emergenze
È la Costa Apuana l’area che al momento registra le maggiori criticità sul comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, con circa 100 millimetri di pioggia già caduti nelle ultime 24 ore.
Il Consorzio segue costantemente l’evoluzione della perturbazione che interessa il territorio e che, secondo le previsioni, porterà al passaggio dall’allerta arancione in corso all’allerta rossa prevista da domani nelle aree del nord-ovest della Toscana.
Il Consorzio ha disposto la reperibilità di tutto il personale tecnico e degli operai sull’intero comprensorio per garantire il monitoraggio più capillare possibile dei corsi d’acqua e la gestione di eventuali criticità ed emergenze. Particolare attenzione è rivolta a Versilia, Costa Apuana, Viareggio e Lunigiana.
Già attivi gli impianti idrovori della Costa Apuana, mentre tutti gli altri impianti del comprensorio sono pronti ad entrare in funzione in base all’evoluzione della situazione. Grazie ai sistemi di telecontrollo sarà possibile intervenire tempestivamente per gestire al meglio i livelli idrici e la risposta della rete di bonifica. Al momento Carrione e Frigido (stazione di Canevara) hanno raggiunto il primo livello di guardia a Massa Carrara, Ricortola oltre il secondo livello.
Restano attivi i servizi di reperibilità per eventuali segnalazioni: Lucca – Capannori – Bientina: 348.8867459, Versilia – Vecchiano – Montignoso 340.7000146; Massa Carrara: 331.6321391, Lunigiana: 331.6852074.