A Palazzo Ducale l’incontro con i carabinieri per scongiurare il pericolo di truffe

Il comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, colonnello Michele Lastella, accompagnato dal comandante della compagnia di Lucca, maggiore Alessandro Genovese, ha incontrato questa mattina (12 novembre) i cittadini nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale, a Lucca, in occasione di un dibattito dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali tipologie di truffe alle quali ciascun cittadino può essere esposto, fornendo indicazioni e consigli pratici per riconoscere i tentativi di raggiro e adottare comportamenti utili a prevenirli.

Tra le casistiche affrontate figurano le truffe telefoniche, con malintenzionati che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, operatori bancari o familiari in difficoltà; le truffe informatiche, realizzate attraverso e-mail, sms e falsi siti Internet per sottrarre dati personali e credenziali bancarie; le frodi legate agli acquisti online e ai falsi investimenti, nonché le cosiddette truffe sentimentali (love scam), nelle quali i truffatori, attraverso false identità e profili sui social network, instaurano relazioni affettive con le vittime per conquistare la loro fiducia e successivamente ottenere denaro.

Sono state inoltre richiamate le truffe messe in atto direttamente nelle abitazioni, attraverso falsi tecnici o sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, e quelle che sfruttano situazioni di emergenza o presunte disavventure di figli e nipoti per indurre soprattutto le persone anziane a consegnare denaro e oggetti preziosi.

Particolarmente significativo è stato anche l’ascolto di alcune registrazioni audio, nelle quali è stato possibile percepire la capacità dei truffatori di instaurare un rapporto emotivo con le vittime, facendo leva sui sentimenti, sulle paure e sugli affetti familiari, con l’obiettivo di convincerle a consegnare denaro e oggetti di valore.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione, confermando l’importanza della vicinanza dell’Arma dei carabinieri alla cittadinanza e del dialogo diretto con la popolazione per contrastare un fenomeno che colpisce soprattutto le persone più vulnerabili.