Allerta meteo, attese due o tre piene del Serchio fra il tardo pomeriggio e la mattina di domani

Occhi puntati al cielo e ai fiumi per l’allerta rossa. Attese, fra la nottata e la mattinata di domani, due o tre piene del Serchio.

È attenzione massima del sistema di protezione civile provinciale in costanza di allerta meteo rossa in Valle del Serchio e arancione a Lucca. Un’allerta che rimarrà identica per Lucca anche domani fino alle 23,59, in particolare per rischio frane e rischio esondazioni, mentre in Mediavalle e Garfagnana diventerà da rossa ad arancione.

Si è parlato di tutto questo fra i sindaci in un vertice convocato in prefettura. Dove si è sottolineato come la fase più critica per le piogge è fino alle 17 di oggi (12 novembre) mentre dopo si dovrà fare attenzione al sistema idrogeologico, in particolare al Serchio e ai suoi affluenti. Le stime fanno pensare alla sera per la prima ondata di piena, poi a un’altra nella notte, quindi qualcosa anche nella giornata di domani. Tutto dipenderà da quanta pioggia sarà caduta a monte.

Le raccomandazioni sono quelle consuete: attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento, non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua. Sono possibili isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni; localizzati danni alle strutture provvisorie, con trasporto di materiali vari. Sono possibili occasionali problemi alle reti di distribuzione (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanee interruzioni dei servizi. Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.

L’allerta

Emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi su zone Lunigiana, Serchio Garfagnana Lima e Valle del Reno, allerta arancione sulla Toscana centro-settentrionale fino a tutta la giornata di domani. Allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale sulla Toscana nord ovest. Allerta gialla per temporali forti su tutta la Toscana per la giornata di oggi.

Sotto attenzione i bacini nelle zone della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno, Bisenzio e Arno. Il sistema regionale di protezione civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta e pronto a intervenire in caso di necessità. Invitiamo tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza.

Secondo le previsioni meteo l’intensa perturbazione che sta attraversano la Toscana prevede piogge diffuse con massimi fino a 80-100 millimetri. Sulle zone centrali medi intorno ai 20-30 millimetri con massimi fino a 50-60. Sulla costa cumulati inferiori. Venerdì cumulati medi intorno a 40-60 millimetri sulle zone settentrionali con massimi 80-100 millimetri localmente superiori sui rilievi; sulla Versilia, apuane, basso valdarno previsti cumulati medi di 30-40 millimetri con massimi di 50-60. Cumulati poco significativi altrove. Domani sono possibili temporali soprattutto nelle zone interne, mentre in venti sono di libeccio di intensità moderato-forte. Mare molto mosso.