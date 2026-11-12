Allerta meteo, chiuse anche domani le scuole della Mediavalle del Serchio

Resteranno chiuse anche domani (13 novembre) le scuole della Mediavalle del Serchio (forse con l’eccezione di Pescaglia) di ogni ordine e grado anche se l’allerta meteo è declassata a colore arancione.

Lo hanno deciso i sindaci del territorio a scopo preventivo vista la tanta pioggia caduta oggi e l’attesa di nuove ondate di piena del Serchio.

L0 ha annunciato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, dopo la riunione in prefettura e con gli altri primi cittadini del territorio .

Lo stesso sindaco ha preannunciato la possibile nuova chiusura del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti dalle 17, data della prima ondata di piena attesa. La previsione è di una portata maggiore rispetto a quella di ieri, fino a 1300 metri cubi al secondo. Che significherebbe tracimazione sicura al Ponte del Diavolo.