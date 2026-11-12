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Allerta meteo, chiuse anche domani le scuole della Mediavalle del Serchio

12 novembre 2026 | 16:08
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di Redazione

Redazione

Allerta meteo, chiuse anche domani le scuole della Mediavalle del Serchio

Solo Pescaglia ancora in dubbio. Probabile nuova chiusura del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti per la nuova ondata di piena

Resteranno chiuse anche domani (13 novembre) le scuole della Mediavalle del Serchio (forse con l’eccezione di Pescaglia) di ogni ordine e grado anche se l’allerta meteo è declassata a colore arancione. 

Lo hanno deciso i sindaci del territorio a scopo preventivo vista la tanta pioggia caduta oggi e l’attesa di nuove ondate di piena del Serchio.

L0 ha annunciato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, dopo la riunione in prefettura e con gli altri primi cittadini del territorio .

Lo stesso sindaco ha preannunciato la possibile nuova chiusura del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti dalle 17, data della prima ondata di piena attesa. La previsione è di una portata maggiore rispetto a quella di ieri, fino a 1300 metri cubi al secondo. Che significherebbe tracimazione sicura al Ponte del Diavolo.

Sul fronte della viabilità a Borgo a Mozzano si segnala uno smottamento nella strada per Motrone. 